VIDEO Progresul făcut pe şantierul noului pod peste Dunăre. Acesta va lega nordul Dobrogei de restul ţării

Întâlnirea a avut loc vineri, 15 martie, la sediul Consiliului Judeţean Tulcea. La invitaţia preşedintelui Horia Teodorescu, au sosit reprezentanţii Asocierii de firme Astaldi şi IHI Infrastructure Systems Co., constructorul podului suspendat peste Dunăre, Tulcea - Brăila, dar şi reprezentanţii beneficiarului Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ei au făcut o prezentare amplă a stadiului lucrărilor la această investiţie majoră.

„Poate mai sunt mulţi tulceni neîncrezători cu privire la finalizarea acestui proiect de importanţă extraordinară pentru România, pentru Dobrogea, pentru Tulcea. Acest proiect se află în desfăşurare, fapt pentru care astăzi facem o prezentare a stadiului lucrărilor la ora actuală. Termenul de finalizare a construţiei prevăzut în contact va fi respectat astfel că această investiţie va fi dusă la bun sfârşit“, a declarat preşedintele CJT Horia Teodorescu.

În prezentarea făcută de directorul tehnic Dragoş Burlan, proiectul nu cuprinde doar podul suspendat, ci şi un drum de circa 23 kilometri care va face legătura între Brăila şi Jijila, dintre care 19 kilometri se află în judeţul Tulcea.

Contractul a fost semnat în luna ianuarie 2018, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectare fiind dat pe 2 martie 2018. Erau prevăzute 12 luni de proiectare, dar abia pe data de 21 decembrie 2018 s-a dat ordinul de începere a execuţiei, după ce a fost aprobat proiectul tehnic şi au fost obţinute toate autorizaţiile şi aprobările necesare.

„Suportul pe care ni l-au dat autorităţile publice centrale şi locale a fost unul nemaintâlnit de noi: într-un termen de aproape trei luni de zile, s-au efectuat exproprierile, s-a înnoit avizul de mediu, s-au transferat şase hectare de pădure de la Ministerul Pădurilor la cel al Transporturilor şi s-a defrişat zona. Conform graficului de lucrări, executăm de pe 21 decembrie 2018 până la începutul lui aprilie 2019 lucrări pregătitoare.

Aceste lucrări pregătitoare efectuate până în prezent ne permit să lucrăm în zona Dunării la cei doi piloni centrali pe toată durata anului, în aşa fel încât nu vor fi oprite lucrările din cauza nivelului ridicat al Dunării. Lucrările efective la fundaţiile podului, atât la cele două blocuri de ancoraj, cât şi la cele două fundaţii de la pilonii centrali vor începe în luna aprilie, când vom realiza atât pereţi mulaţi cât şi coloanele forate“, a precizat Drogoş Burlan.

Autorităţile tulcene arată că în zona Jijila, în două luni, constructorul a pregătit frontul de lucru pentru a efectua lucrări pe toată perioada anului, pentru a fixa cei doi piloni în sol. Tot pentru a putea lucra tot anul, indiferent devreme, toate platformele şi drumurile dintre ele vor avea o înălţime de circa 8 metri.

În condiţiile în care Dunărea va începe să crească în câteva săptămâni, pregătirea terenului începută de circa două luni şi jumătate va fi finalizată în următoarele trei săptămâni, astfel încât anul acesta să fie terminate lucrările la fundaţiile celor două blocuri de ancoraj.

Conform estimărilor constructorului, la fundaţiile de la turnuri lucările vor fi finalizate în lunile ianuarie sau februarie 2020.

„Ne-am luat măsurile pentru a putea asigura lucrul nu numai pe toată durata anului. Vor fi nişte activităţi continue, 24 din 24, şapte zile pe săptămână, 30-31 de zile pe lună, 365 de zile pe an. Putem să vă spunem că la sfârşitul lui 2022 - începutul lui 2023, această lucrare va fi finalizată şi vom putea folosi acest drum de 23 de kilometri şi primul pod suspendat din România“, au dat asigurări reprezentanţii Astaldi.

Beneficiarul CNAIR a declarat că această companie face eforturile necesare pentru asigurarea reurselor financiare. Pentru acest an, în bugetul acestei investiţii este prevăzută o sumă de aproape 600 de milioane de lei cu posibilitatea majorării ei la rectificările bugetare. Astfel, reprezentanţii CNAIR au dat asigurări că, din punct de vedere financiar, nu există nicio barieră în finanţarea acestei investiţii.

Din partea constructorului, la discuţii au fost prezenţi Andrea Danese – director general adjunct pentru Europa, Pier Luca Canino – director de ţară pentru România, Dragoş Burlan – director tehnic, Giorgio Carappetta – manager de proiect şi Kudo Mitsuhiro – manager de proiect, în timp ce beneficiarul CNAIR a fost reprezentat de Sorin Scarlat – director general adjunct şi Raul Mag – director de proiect.

Noul pod proiectat peste Dunăre va uni judeţele Brăila-Galaţi de Tulcea, în zona Jijila, şi ar urma să fie inaugurat în 2021. Proiectul presupune amenajarea, în total, a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri vor fi pe teritoriul judeţului Tulcea. Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Lucrările de pregătire a terenului au început din decembrie 2018. Podul care va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea va costa circa 500 milioane de euro. Contractul de proiectare şi execuţie a fost atribuit asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia). Va fi cel mai scump pod din istoria României şi al doilea proiect de infrastructură, ca valoare, de pe tot cursul Dunării (după Porţile de Fier).

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a transmis recent în teritoriu decizia de expropriere din 8 ianuarie 2019 pentru imobilele proprietate privată aflate pe coridorul lucrării. Un număr de 400 persoane (fizice şi juridice), proprietari de teren intravilan şi extravilan, în special arabil, din localităţile Brăila, Vădeni (judeţul Brăila), Smârdan sau Jijila (judeţul Tulcea), vor fi despăgubite de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, cu suma totală de 10.348.064 lei, pentru o suprafaţă totală de 642.293 mp teren.

Proiectul, detaliat

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin. Pe ambele secţiuni de drum, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina). Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea. De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare. Blocurile de ancorare sunt integrate în teren şi sunt localizate în afara digurilor Dunării.

Jijila aspiră la statutul de suburbie pentru Brăila şi Galaţi

Primarul din Jijila, comuna tulceană unde va ateriza podul suspendat peste Dunăre, speră în dezvoltarea comunei sale odată cu terminarea podului. Comuna Jijila are două sate în componenţă - Jijila şi Garvăn, cu o populaţie totală de 5.600 locuitori. Costică Deacu, inginer silvic de profesie, spune că Jijila este foarte promiţătoare pentru cei care vor să se stabilească aici.

„Zona este pitorească şi deosebit de frumoasă, cu vestigii arheologice şi posibilitatea de a face turism, pescuit şi agricultură. Lângă noi este Parcul Naţional Munţii Măcinului, unde se găsesc cei mai vechi munţi din România - Munţii Hercinici. Pe teritoriul nostru se află cetatea Dinogeţia şi urme ale diferitor civilizaţii antice. Până la Brăila şi Galaţi vom face doar 10-20 minute pe pod, aşa că argumente sunt destule pentru ca orăşenii sătui de aglomeraţie să vrea să se retragă în <suburbie>“, arată primarul Costică Deacu.

Actualmente, orice drum la Galaţi sau Brăila implică trecerea Dunării cu bacul, ceea ce ridică durata călătoriei la o oră şi jumătate pentru 20 kilometri, dacă eşti norocos. În Jijila şi Garvăn, proprietăţile au încă un preţ scăzut. Loturi de teren de 1.000 metri pătraţi s-au vândut cu 6.000 euro, iar teren mai mult (1.250 mp) cu o casă bătrânească pe el costă cam 17.000 euro. Deocamdată, „suburbia“ Jijila nu are decât gaze şi apă, dar sunt proiecte depuse pentru canalizare şi asfalt în toată comuna. Smârdanul istoric Dunărea se îngustează la Smârdan, vecinul Jijilei, unde funcţionează bacul. Acesta va rămâne să deservească locuitorii pentru care podul va fi prea îndepărtat. Smârdan este cunoscut pentru semnificaţia sa istorică: pe aici a intrat Armata Română în Dobrogea, la 14 noiembrie 1878, când a preluat provincia fostă otomană în administrare românească. Smârdan se numea pe atunci Ghecet („vad“, în turcă), iar Carol I a urmărit traversarea privind de pe malul celălalt. Când trupele au ajuns în siguranţă în Dobrogea şi au constatat că populaţia îi aşteaptă cu braţele deschise, suveranul României a trecut şi el Dunărea, păşind la Ghecet. Trecerea Armatei Române pe la Ghecet (actualul Smârdan), la 14 noiembrie 1878 Sursa wikipedia.org

