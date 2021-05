Podul suspendat Tulcea - Brăila: începe operaţiunea de ridicare a cablurilor peste Dunăre

În perioada 31 mai-9 iunie, între orele 08.00-11.00 şi 13.00-16.00, navigaţia pe Dunăre va fi închisă în zona podului, spun cei de la ITI Delta Dunării.



Inginerul Viorel Eşanu, responsabil monitorizare lucrări, citat de ITI, spune că „vor începe operaţiunile de ridicare a cablurilor pentru catwalk între piloni pe zona navigabilă. Operaţiunea este una complexă. Se vor face manevre între cei doi piloni. Procesul se va face în reprize a câte trei ore iar în acest interval circulaţia pe şenal va fi oprită.”



Pentru ridicarea cablurilor se va utiliza un sistem de tracţiune cu barje de mare capacitate pe care vor avea trolii instalate.



Catwalk – în termeni tehnici, platfoma care ajută la tragerea cablurilor de oţel care vor susţine tablierul, adică partea pe care vom putea circula.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).

Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare.

