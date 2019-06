VIDEO Prima reacţie a Poliţiei Române în cazul poliţistului ucis în misiune. Carmen Dan: „Se întâmplă şi astfel de tragedii”

IGPR a avut o primă reacţie în urma cazului de omor în care un poliţist din Timiş aflat în urmărirea unui condamnat fugar a fost împuşcat în misiune. Într-o conferinţă de presă, reprezentanţii IGPR au prezentat filmul complet al crimei în care victimă a fost poliţistul Cristian Amariei (44 de ani). Potrivit IGPR, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş au obţinut informaţii punctuale cu privire la faptul că un urmărit internaţional se află într-un imobil din localitatea Izvin, judeţul Timiş.

„În baza informaţiilor obţinute, poliţiştii au demarat activităţi specifice pentru prinderea numitului Lepa Ionel Marcel, urmărit internaţional, în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis, la data de 25 aprilie 2018, de Judecătoria Lugoj, fiind condamnat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la tâlhărie. Astfel, poliţiştii s-au deplasat la imobilul respectiv, iar una dintre echipele de poliţişti a ocolit imobilul, pentru a se asigura că suspectul nu fuge prin partea din spate, moment în care urmăritul a ieşit din casă şi a făcut uz de armă, în urma căruia colegul nostru şi-a pierdut viaţa”, arată IGPR.



Potrivit Poliţiei Române, după ce l-a omorât pe poliţistul Cristian Amariei, infractorul a fugit aproximativ 7-800 de metri, iar sub ameninţarea armei a încercat să fure o maşină cu ajutorul căreia să îşi asigure scăparea. Un poliţist a tras trei focuri de armă, reuşind să îl rănească pe fugar, care s-a ascuns într-o zonă împădurită. „Ulterior (n.r. împuşcării poliţistului), suspectul a fugit în curtea altui imobil, unde ar fi ameninţat cu arma o persoană, încercând să-i sustragă autoturismul, moment în care un poliţist a făcut uz de armă, reuşind să-l rănească pe urmărit. Fac precizarea că Lepa Ionel Marcel a fugit într-o zonă împădurită a localităţii, fiind în continuare căutat”, au declarat reprezentanţii IGPR, potrivit cărora fugarul este „rănit serios”, iar arma folosită în uciderea poliţstului este de provenienţă sârbească.

Anchetă la nivelul IPJ Timiş

Reprezentanţii IGPR au mai anunţat că la nivelul IGPR s-au dispus măsuri de mobilizare a tuturor forţelor din Timiş şi judeţele limitrofe pentru prinderea fugarului, dar s-a dispus şi o anchetă pentru a se verifica modul de intervenţie. „Au fost trimişi specialişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, de la Institutul Naţional de Criminalistică şi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. De asemenea, am dispus angrenarea unităţilor de poliţie limitrofe (efective, câini de urmă şi nu numai), precum şi a altor structuri ale Poliţiei Române de specialitate (operaţiuni speciale, combaterea criminalităţii organizate etc). Totodată, s-a solicitat şi sprijinul structurilor de Poliţie de Frontieră şi ale Jandarmeriei. Nu în ultimul rând, am solicitat sprijinul Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., în vederea survolării zonei şi sprijinirii echipajelor din teren. De asemenea, conducerea Poliţiei Române a dispus verificări la nivelul IPJ Timiş, cu privire la toate aspectele care privesc această misiune, iar dacă se va constata ca au existat sincope legate de modul de organizare a intervenţiei, cei vinovaţi vor plăti”, au mai arătat reprezentanţii IGPR.

Reacţia ministrului Carmen Dan

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat la Antena 3, potrivit News.ro,. că „din fericire”, uciderea poliţistului din Timiş nu este un caz cu care MAI se confruntă foarte des. „Vreau să transmit condoleanţe familiei şi camarazilor poliţistului ucis. Era un poliţist bun, cu 20 de ani de experienţă. Este un eveniment teribil pentru noi, cu care, din fericire, nu ne confruntăm prea des. Criminalitatea în ţara noastră nu are un caracter atât de violent, dar se întâmplă şi astfel de tragedii. Colegii mei sunt mobilizaţi până la ultimul pentru a-l prinde pe criminal. Din păcate, pe poliţistul ucis, tată a doi copii, nu îl mai putem aduce înapoi. Ne gândim ce putem face pentru familie, să îi ajutăm cum putem. Am avut o lege care a fost aprobată în Parlament, atacată la CCR, care nu a putut intra în vigoare. Cred că nu greşesc când spun că a fost cel mai dezbătut proiect de act normativ din ultimii doi ani. Această lege va face obiectul unei iniţiative parlamentare, eu nu renunţ ca acest pachet, care reprezintă un mijloc prin care întărim autoritatea poliţistului, să treacă şi să intre în vigoare” a spus ministrul Carmen Dan, potrivit sursei citate.



