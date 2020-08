VIDEO Primarul ai cărui susţinători spuneau despre Iohannis că „nu e din rasa noastră” a fost racolat de PNL

Cu ocazia unui miting PSD, organizat la Timişoara în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2019, cei mai înfocaţi susţinători ai Vioricăi Dăncilă, singurii care au venit la miting cu o pancardă pe care era scris numele localităţii, au fost cei aduşi de Ioan Lihoni, primarul PSD din comuna Bethausen.

Fidelii primarului din Bethausen au declarat la mitingul de susţinere a Vioricăi Dăncilă că Iohannis nu trebuie votat: pentru că „nu e român”, nu e din rasa noastră. „Vrem un preşedinte român, de etnia noastră. Suntem singura ţară din lume care avem preşedinte de altă naţionalitate decât a noastră. El nu poate să cânte noi suntem români, că nu e român. Numele îl trădează. Şi neamul”, spunea în toamna lui 2019, fratele primarului din Bethausen, care i-a ţinut isonul spunând: „Sigur”.



În perspective alegerilor locale din acest an, programate în 27 septembrie, PNL Timiş a declanşat o amplă campanie de racolare a primarilor din alte partide. Printre primarii racolaţi de PNL este şi primarul PSD din Bethausen. Secretarul general al PNL Timiş, Alin Popoviciu, cel care conduce campania de racolare a primarilor a declarat că fostul PSD-ist a fost transferat de PNL pentru că este „un om de dreapta”, câştigând primul mandat sub sigla PNŢCD.

„Nu am fost ajutat de PSD”

Contactat de „Adevărul”, Ioan Lihoni, care nu a demisionat din PSD pentru a nu-şi pierde mandaul, a explicat de ce va candida pentru un nou mandat din partea PNL. „Comuna şi eu personal am fost sabotaţi. Nu am fost ajutat de PSD atâţia ani de zile, mi s-au tăiat patru proiecte. Nu am fost inclus printre cele 30 de comune care au primit apă şi canal prin Aquatim”, a declarat Lihoni.

În privinţa mitingului PSD la care oamenii duşi de el au spus despre Klaus Iohannis că „nu e român”, Lihoni a declarat: „Eu nu am avut nicio reacţie acolo. Fiecare om e liber să spună ce vrea şi să vorbească ce vrea. Cei care nu vor să mă voteze, nu o să mă voteze. Ce să fac?”, a declarat primarul din Bethausen.

Edilul racolat de PNL, aflat la al treilea mandat de primar, susţine că îşi mai doreşte un singur mandat. „Vă spun cu toată sinceritatea. Mai am şapte proiecte de realizat, sunt proiectele făcute, m-am zbătut ca să le adun, patru am cu finanţare. Vreau să fac şi un ştrand şi după patru ani de zile vreau să predau mandatul pentru că nu mai sunt timpurile. Vreau să mai trăiesc şi eu că nu mai sunt vremurile alea de demult în care aveai o autoritate. Acum s-au schimbat lucrurile şi noi suntem caii de bătaie”, a mai declarat primarul, a cărui fiică, o fostă „fată de la pagina 5”, a fost condamnată în trecut pentru că a condus băută maşina primăriei.

Vă mai recomandăm:

Fiica unui primar, o fostă fată de la pagina 5, acuzată că a băut şi a condus maşina primăriei, s-a înţeles cu procurorul pentru o pedeapsă blândă

VIDEO Reportaj la un miting PSD: „Când Dăncilă apare, soarele răsare“. Gestul făcut de o româncă din diaspora”