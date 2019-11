VIDEO Cum arată Cernobîl şi zona din jurul reactorului nuclear la 33 de ani de la tragedie. Reportajul făcut de un român

Adrian Moldovan a făcut un tur de o zi în zona de excluziune, vizitând oraşul părăsit Pripyat, satele Cherevach, Zalissa şi Copachi, a trecut prin zone intens radioactive precum Pădurea Roşie şi a ajuns chiar lângă sarcofagul ce acoperă astăzi reactorul avariat.

A mai vizitat “ciocanitoarea”, marele radar sovietic Duga-3.

“La cererea voastră am conceput acest material mai mult ca pe un documentar decât ca pe un vlog. Dorinţa multora dintre voi a fost să povestesc într-o variantă scurtă şi concisă exact ce s-a întâmplat acolo cu 33 de ani în urmă şi să arăt cum este astăzi acolo”, a explicat Adrain Moldovan.“Accesul este permis turiştilor doar în cadrul unor tururi organizate, iar controalele sunt foarte stricte. O excursie de o zi, din Kiev, costă de la 80 de dolari de persoană. Deprimanta aventură începe la limita zonei de excluziune, la punctul de control Ditratki. În momentul în care am intrat în zona de excluziune de 30 de kilometri, ne-au dat fiecăruia câte un dozimetru, iar la plecare vor măsura doza de radiaţii pe care a absorbit-o fiecare dintre noi. În afara de asta am primit şi un contor Geiger, care ne arată doza de radiaţie”, îşi începe povestea Adrian Moldovan.