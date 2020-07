Un nou focar COVID la Timişoara. O pacientă tratată „relaxat” după un prim test negativ a infectat şapte persoane

Două infirmiere, trei asistente şi două paciente de la Spitalul Municipal Timişoara au fost diagnosticate cu COVID-19. Potrivit primelor date ale anchetei epidemiologice, virusul a fost luat de la o pacientă care a fost diagnosticată cu COVID-19, după ce, iniţial, fusese testată negativ. Ulterior, pacienata de la care se crede că a fost luat virusul a şi decedat.

Managerul Spitalului Municipal Timişoara, Daniel Maliţa, a explicat pentru opiniatimisoarei.ro ce s-a întâmplat în cazul pacientei cu COVID-19 care a avut într-o primă fază test negativ. „O pacienta a fost internata in 30 iunie pe Dermatologie, cu un test PCR negativ. Pe baza acestui test s-a facut si internarea. Dupa cateva zile, a fost dusa pe Hematologie, prin transfer intraspitalicesc si nu s-a repetat PRC pentru ca protocoalele nu cer acest lucru. Vineri seara a fost externata la cerere. Nu a avut simtomatologie de coronavirus. Sambata noaptea s-a prezentat la UPU Judetean, a fost testata din nou, conform protocoalelor in vigoare. A fost trimisa la noi, la Hematologie. Testul a venit dupa o zi si ceva, si a fost pozitiv. In timpul acesta, o parte dintre cadrele medicale au asistat-o”, a declarat managerul de la Spitalul Municipal pentru opiniatimisoarei.ro.



Potrivit sursei citate, personalul medical a purtat echipamentul de protectie de spital, intrucat pacienta a fost considerata fara suspiciune, avand in vedere ca primul test facut a fost negativ. Infirmierele şi o pacientă depistate cu COVID-19 sunt internate la Spitalul „Victor Babeş”, o pacientă aflate în stare „destul de gravă” este tratată la Spitalul Municipal, iar cele trei asistente, care nu au simptome, s-au izolat la domiciliu. DSP a anunţat că la Spitalul Municipal Timişoara este în curs o anchetă epidemiologică.