Un medic stomatolog din Timişoara anunţă că intră în greva foamei în faţa Ministerului Sănătăţii

Medicul Mihaela Cuţui spune că a luat decizia de a intra în greva foameni în faţa Ministerului Sănătăţii pentru că a epuizat toate căile de informare şi de solicitare a autorităţii de stat, în urma modificărilor legislative nestatutare şi ilegale cate au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni.

“Datorită încălcărilor grave ale legii de către actuala conducere a Colegiului Medicilor Stomatologi România, datorită modificărilor legislative nestatutare şi ilegale care au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni în scopul centralizării puterii în mâna unui grup de persoane care au confiscat acest Colegiu condus de preşedinta Ionescu Ecaterina şi epuizând toate căile de atac şi de informare către autorităţile statului român, vă anunt că începând cu data de 18.09.2919 intru în greva foamei în faţa Ministerului Sănătăţii până la rezolvarea revendicărilor”, a anunţat Mihaela Cuţui.

Medicul stomatolog a scris un mesaj şi premierului Viorica Dăncilă, cât ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea.

"Subsemnata Dr.Mihaela Cuţui, medic stomatolog cu practică publică în jud Timiş, membră in Adunarea Generală Teritorială a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş,membră in Consiliul Teritorial al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, membră in Comisia legislativă a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş ,in calitate de avertizor de integritate public prin prezenta fac cunoscut faptul că începând cu data de 18.09.2019 voi intra in greva foamei în faţa MS si cer ajutorul autorităţii de stat in rezolvarea revendicărilor conform articolului 510;552;553 din L95/2006 titlul XIII datorita gravelor încălcări ale legii de la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi România!

Am făcut cunoscut de-a lungul a peste 1 an si jumătate toate încălcările repetate ale legii precum şi modificarea unor regulamente interioare care care incalca legile de referinţă ( L95/2006 ,Constitutia României) în Colegiului Medicilor Stomatologi din România,modificări care au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni si la centralizarea conducerii acestui Colegiu in mâinile unui grup de persoane care s-a făcut stăpân pe acest Colegiu.

Toate aceste aspecte sub privirea Ministerului Sănătăţii.



Am sesizat fapte grave si am prezentat date concrete cu dovezi.

La această oră situaţia a devenit explozivă. Acest grup constituit in cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România sub conducerea presedintei dr.Ecaterina Ionescu, speculând lipsa de reacţie in spiritul legii a Ministerului Sănătăţii comite abuzuri peste abuzuri încercând prin hărţuire şi teroare să intimideze pe cei care am dezvăluit public aceste încălcări ale legii”, se arată în scrisoarea Mihaelei Cuţui.

