Un expert din dosarul „Herculane” contestă durata anchetei. Cercetările, extinse şi faţă de un deputat. „Această incertitudine creează prejudicii“

Procurorii DIICOT au în lucru un amplu dosar care vizează devalizarea staţiunii Băile Herculane, prin însuşirea principalelor active ale SC Argirom Internaţional SA şi SC Hercules SA, prejudiciul fiind estimat la peste 120 de milioane de lei. În dosarul în care procurorii DIICOT îl acuză pe fostul deputat PSD Iosif Armaş că a constituit un grup infracţional organizat care a devalizat staţiunea Băile Herculane sunt cercetate peste 40 de persoane.

Unul dintre cei puşi sub acuzare în dosarul „Băile Herculane” este expertul evaluator Adrian Andriţoiu. Acesta a deschis la Curtea de Apel Timişoara o acţiune prin care a contestat durata anchetei, cerându-le judecătorilor să le fixeze procurorilor un termen pentru finalizarea anchetei. Pentru că, între timp, a fost pus sub acuzare în dosar şi deputatul ALDE Ion Tabugan, cererea vizând judecarea contestaţiei privind durata anchetei s-a judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a fost respinsă.

Avocatul expertului Andriţoiu, Florin Kovacs, a explicat pentru „Adevărul” motivele pentru care a contestat durata anchetei în instanţă. „Este un dosar mamut care se întinde de foarte mulţi ani şi care îi creează clientului meu serioase prejudiciii prin această incertitudine. O persoană pusă sub acuzare are dreptul la soluţionarea anchetei într-un termen rezonabil. Ori, acest dosar este făcut, din punctul meu de vedere, doar pentru a ţine blocate anumite persoane şi a le ţine sabia lui Damocles deasupra capului pentru că este imposibil ca în cinci ani să nu poţi formula o concluzie de trimitere sau de clasare. Revolta mea este legată de faptul că se fac dosare care sunt ţinute ani şi ani de zile în ideea de a crea o stare de temere, de stres persoanelor implicate. Andriţoiu nu are nicio legătură cu nucleul infracţional format de Armaş”, a declarat Florin Kovacs.

În toamna anului 2017, un avocat, un executor judecătoresc şi trei administratori judiciari au fost ridicaţi din sala de judecată de către procurorii DIICOT pentru a fi duşi la audieri in cazul devalizării staţiunii Băile Herculane.

