Scandal uriaş după schimbarea unui director de şcoală: „I-am deranjat pe dascălii care nu erau obişnuiţi cu munca“

„Am oprit risipa banilor reprezentând contravaloarea mesei elevilor. Se regăsesc pe facturi tot felul de produse cum ar fi somon şi Coca-Cola (dacă au mâncat elevii atunci cred că este perfect, dar nu cred şi pot să dovedesc). Am stopat ca personalul şcolii (un grup de persoane şi copiii lor) să servească masa la cantină fără să plătească. Nu cred că din banii părinţilor era normal că ei să beneficieze de masă”, a scris Lucian Fota într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Am deranjat grupul de dascăli care nu erau obişnuiţi cu munca”

Fostul director al şcolii din Săcălaz mai spune că a vrut să facă din unitatea pe care o conduce una performantă, dar s-a lovit de un zid format chiar din colegii săi profesori. „Am vrut ca procesul didactic să se desfăşoare impecabil, am deranjat grupul de dascăli care nu erau obişnuiţi cu munca şi m-au reclamat că sunt prea dur şi îi hărţuiesc. Am dorit atragerea cadrelor didatice de calitate către Şcoala Săcălaz, am fost atenţionat de atâtea ori să stau în banca mea. Am impus reguli şi am trasat responsabilităţi pentru că succesul nu poate apărea dacă dezordinea şi haosul este prezent (n.r. - corect este sunt prezente). Sper să fie bine de acum încolo şi să facă tot ceea ce este bun pentru copiii dumneavoastră”, a scris fostul director pe Facebook.

Susţinut de părinţi

Lucian Fota este susţinut de către părinţi, care au făcut o petiţie online de susţinere a directorului. De asemenea, un grup de părinţi a mers luni la inspectoratul şcolar pentru a cere menţinerea directorului în funcţie.

Inspectorul şcolar al judeţului Timiş, Aura Danielescu, a declarat că Lucian Fota a mai ocupat funcţia de director la două şcoli din Timişoara de unde a plecat cu scandal, dar cu toate acestea a hotărât să îi mai dea o şansă şi l-a numit director la Săcălaz. Danielescu susţine că din poziţia pe care a avut-o, directorul a făcut şi lucruri bune, dar cu un preţ prea mare: hărţuirea cadrelor didactice. „Ţine foarte mult la ordine, la înţelegere, însă înţelege într-un mod anormal să facă lucrul acesta. În jurul lui presară teamă, frică, ridică vocea, intră în conflicte cu profesorii şi personalul auxiliar. (…) Nu a intervenit absolut nimeni. Eel spune că este demis politic, nu este aşa. Primarul m-a implorat să-i găsesc orice soluţie bună pentru şcoală”, a declarat inspectorul şcolar al judeţului Timiş pentru tion.ro.