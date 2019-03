Profesor român care a ajuns să predea în China: „N-au Facebook, Yahoo, Google sau Youtube, ci o lume a lor, separată“

Profesorul Ivan Bogdanov a predat mai multe materii din domeniul mecatronicii studenţilor din Chongqing, în timp ce profesorul Raul Ionel a predat IT tinerilor din Xianing.

“Aventura chineză are la bază o cooperare de mulţi ani cu Universitatea din Heidelberg, unde sunt profesor invitat de trei ani. Ei au dezvoltat relaţii cu trei oreşe din China. De la ei a venit şi propunerea de a preda în China. Aşa că nu am refuzat această exprienţă. Distanţa a fost suportabilă, nouă ore de la Munchen la Beijing, iar de acolo încă partu ore la Chongqing. Din punct de vedere cultural am avut o surpriză, toată mă aştepta ca fiind neamţ. Când am spus că vin din România, atitudinea lor s-a schimbat total. Au manifestat o prietenie deosebită faţă de mine, aflând că sunt din România. Chongqing este de fapt un district care are 33 de milioane de locuitori. Mai mare chiar ca Beijing şi Shanghai”, a povestit Ivan Bogdanov.

Profesorul de robotică a fost impresionat de China. Dar şi surprins de ritmul lor de lucru.

“China e într-o puternică dezvoltare. În 1978 au pornit reforma. Pur şi simplu au ras toate clădirile vechi şi au construit blocuri uriaşe, majoritatea de 25 de etaje, şi au mutat toată populaţia în blocuri. Tot oraşul este plin cu locuri de mâncat. Sunt foarte multe restaurante pentru toate buzunarele, chiar şi pe stradă se poate mânca. Interesant e că nu există week-end, se lucrează şi sâmbătă şi duminică. Am intrat şi eu în acelaş regim, de lucrat de dimineaţa până seara. Am şi bătut un record personal, sâmbătă am ţinut opt ore de curs. Soneria sună în universitate de la şapte dimineaţa, la zece seara. Nu sunt foarte bine organizaţi, dar obstacolul este înlăturat numeric. Nu merge ceva, din neant apar doi-trei şi rezolvă”, a mai declarat profesorul.

“Pot să spun că m-am întors în anii ‘80"

Ivan Bogdanov povesteşte că în China se simte regimul comunist şi că a simţit că este în permanenţă în vizorul organelor.

“Pot să spun că m-am întors în anii ‘80. Toată lumea e egală, e uniformă. Există supravegherea persoanei între studenţi şi la alte niveluri. Am simţit şi eu. Au fost oameni foarte prietenoşi dar tot timpul interesaţi dacă nu cumva mai am nevoie de un ajutor, de ceva. Trăind pe vremuri într-o astfel de societate, a fost simplu să înţeleg. Dar am avut şi o mare surpriză. Toţi egali, toţi supravegheaţi, dar tot campusul aparţinea unei singure persoane. Este vorba de o miliardară. M-am uitat acolo la o emisiune unde se făcea o tragedie când unii miliardari chinezi au căzut de pe locul 26 pe locul 29 pe plan mondial”, a comentat profesorul Bogdanov, care a predat la Chongqing timp de o lună.

“Studenţii din China m-au impresionat în mod plăcut"

Profesorul Raul Ionel a avut şansa să predea studenţilor din Xianing, un oraş chiar mic pentru China, cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori.

“Studenţii din China m-au impresionat în mod plăcut. La fel şi stafful de acolo. A fost o experienţă utilă din punct de vedere academic şi ca dezvoltare personală. Oraşul Xianing e foarte frumos. Am întâlnit chestuini de înaltă tehnică, dar şi chestui pe care le mai au de îmbunătăţit. Absolut toată lumea, de la tineri la pensionari, utilizau cardul şi telefonul mobil pentru absolut orice. Începând e la închiriatul unei biciclete pe stradă, până la orice tip de plată. Ce să vă spun, am văzut bănci proprii, maşini de producţie proprie, nişte aeroporturi minunate, autostrăzi, poduri şi construcţii de clădiri în ritm alert”, a povestit Raul Ionel.

Dotările universităţii din Xianing au fost şi ele la superlativ, aveau laboratoare foarte bine puse la punct.

“Ei investesc extrem de mult în a aduce profesori din străinătate pentru a-şi dezvolta tinerii din punct de vedere al cunoaşterii unei limbi străine. La specializare stau bine, similar cu studenţii noştri, însă ei investesc foarte mult în dezvoltarea personală a tinerilor din punct de vedere al cunoaşterii a limbilor stăine”, a spus Raul Ionel.

"Sunt puşi la punct cu tehnologia"

Profesorul de la Politehnică nu a simţit în nicio clipă că studenţii chinezi sunt restricţionaţi în a accesa informaţie, literatură de specialitate, doar că în mediul online anumite aplicaţii utilizate la scară largă de lumea întreagă, la ei nu funcţionau.



“Nu au Facebook, nu au Yahoo, Youtube sau Google, dar au o lume a lor separată, cu site-uri care le permit interacţiunea online, achiziţia de produse online, orice accesăm noi există o replică, un corespondent acolo. Sunt puşi la punct cu tehnologia”, a mai povestit Raul Ionel.

Acesta este însă doar începutul colaborării profesorilor de la Universitatea Politehnica cu asiaticii. Prin intermediul partenilor de la Heidelberg sunt aşteptaţi şi alţi universitari interesaţi de o experienţă în China.



