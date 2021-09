Povestea sportivei maghiare a cărei viaţă s-a schimbat în două ore: În viaţă, dacă te preocupă ce face celălalt, pierzi din putere VIDEO

Risztov Eva a fost surpriza jocurilor olimpice de la Londra din 2012. Sportiva din Ungaria avea să câştige concursul de 10 kilometri înot, una din cele mai dificile competiţii olimpice.

Pe 9 august 2012, în concursul de 10 kilometri, Risztov Eva, deşi nu era printre favorite, a condus aproape tot timpul, însă finalul avea să fie dramatic. A câştigat cu timpul 1 oră şi 57 de minute şi 38,2 secunde, cu patru zecimi de secundă în faţa americancei Haley Anderson. Locul trei a revenit italiencei Martina Grimaldi.

“Viaţa mea s-a schimbat complet după o oră şi 57 de minute. Nu am fost pregătită pentru iubirea oamenilor. La întoarcerea acasă, efectiv toată lumea voia să pună mâna pe mine. Şi astăzi mă întâlnesc cu oamenii care îmi povestesc cu lux de amănunte cum au trăit concursul meu din 2012. Cineva mi-a zis că după ce a început concursul a plecat să facă cumpărături şi după ce s-a întors acasă eu încă înotam. Altcineva a pus ciorba la foc, altul s-a certat cu prietena, iar până la finalul concursului s-au şi împăcat. Pot să scriu o carte despre trăirile oamenilor. Cer este că viaţa mea s-a schimbat. Am mai înotat apoi încă patru ani, m-am calificat şi la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, unde m-am clasat pe locul 13. Dar cel mai importa e că acela a fost ultimul meu concurs de înot. Am putut să închei cariera ca cea mai bună sportivă din Ungaria la această probă. Nu an vrut să se întâmple acest lucru într-un moment în care oamenilor să le fie milă de mine. Am încheiat în vârf. De atunci nu am mai înotat niciun metru. Joc tenis, squash, dar nu am mai avut niciodată motivaţie să intru în bazin”, a spus Risztov Eva, în sala Teatrului Maghiar din Timişoara.



În prima parte a carierei sale, a înotat în bazin, pe distanţe de 200, 400, 800 şi 1.500 de metri, însă în 2005 şi anunţat retragerea. A revenit peste patru ani în competiţiile de anduranţă. Imediat a câştigat un concurs organizat pe lacul Balaton, a luat medalia de aur în Italia şi Turcia, iar Campionatul Europeana a ocupat locul cinci, la 10 kilometri. În 2012, Setubal, în Portugalia, a reuşit să obţină calificarea la Olimpiadă, după ce a terminat pe locul secund.









“Ştiam că o să câştig aurul olimpic cu două luni înainte de concurs, nu am spus nimănui treaba asta, dar am crezut. Am sărit în apă cu acest gând. În timp ce eram în apă am zis că sunt cea mai bună, nu m-au preocupat deloc ceilalţi concurenţi. Eu ştiam că voi câştiga. Dacă aş fi început să mă gândesc şi la altceva, aş fi pierdut din putere. Aşa e şi în viaţă, dacă te preocupă ce face celălalt, atunci fix aşa o să fie rezultatul. Nu a fost uşor, dar asta mi-a rămas şi acum ca metodă. Dacă există ceva de făcut, un lucru important, ştiu să mă focusez doar pe acel lucru. Asta m-a învăţat sportul”, a mai spus Risztov Eva.

După retragere, Rosztov s-a apucat de afaceri, a devenit cea mai tânără membră în Comitetul Olimpic Maghiar şi, ce este cel mai important, e un om fericit.

“Cel mai fericit moment din viaţa mea a fost acela când am urcat pe podiumul olimpic. Şi acum, când mai am zile proaste, scot medalia de aur şi spun, dacă eu nu, atunci cine. Şi acea mică medalia îmi spune că dacă am reuşit să intru în posesia ei, ce nu aş putea realiza în viaţă. Sunt invitată la numeroase evenimente şi întâlniri motivaţionale şi vorbesc oamenilor cu plăcere despre experienţa mea”, a completat Eva, care acum construieşte o şcoală de înot într-un cartier din Budapesta.



La Tokyo, sportivii maghiari au obţinut o medalie de argint la 10 kilometri înot, prin Rasovszky Kristof.

“Sportivii din Ungaria au avut o participare grozavă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Timp de două săptămâni şi jumătate era din să fii maghiar”, a punctat Eva.

Risztov Eva a fost invitată la cea de a şasea ediţiei a Zilelor Maghiare din Timişoara, care se desfăşoară în acest week-end în capitala Banatului. Sportiva a dezvăluit că a înotat o singură dată în România. Se întâmpla în copilărie, la începutul carieri sale de sportivă. Îşi aminteşte că a participat la un concurs într-un bazin de 25 de metri (cel mai probabil este vorba de Bazinul CSS din cartierul Circumvalaţiunii), pe care a şi câştigat-o.