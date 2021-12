Ministrul Grindeanu, contre cu directorul Aeroportului Timişoara: „Şi-a luat puşca şi a plecat“. Grădinaru: „E o prostie ce spune, nu umblu cu arma“

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, i-a solicitat în urmă cu două săptămâni, directorului Aeroportului Timişoara, Dorel Grădinaru, să facă o auto-evalare. Vicepremierul a fost dezamăgit de cum arată poarta de intrare în Timişoara pe calea aerului. Întrebat astăzi dacă Grădinaru i-a transmis evaluarea, Sorin Grindeanu a spus că nu a primit nimic, dar în schimb are informaţii că directorul şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă, lăsând să se înţeleagă că acesta pregăteşte plecarea din Timişoara.

“Înţeleg pe zvonuri că şi-a luat puşca. Domnul general-maneger este fost militar. Ultima dată când a plecat, adică în urmă cu câteva zile, şi-a strâns tot ce avea aici, printre care şi o puşcă. Sunt singur că respecta legea. A plecat spre Bucureşti, şi-a strâns din lucruri. Nu şi-a dat demisia, încă, nu e timişorean şi a avut diverse lucruri pe aici. Ca să mergi să transporţi pe calea aerului obiecte de acest tip, îţi trebuie autorizaţii speciale. Am îneţeles că s-au strâns şi s-au dus la Bucureşti”, a spus Sorin Grindeanu.

"Sunt o grămadă de tipi care inventează scenari"

În replică, Dorel Grădinaru a declarat că ministrul Transporturilor a fost dezinformat şi că, deşi deţine arme legal, nu are niciuna la Timişoara, ca atare nici nu a transportat vreo puşcă cu avionul.

„E o prostie ce spune. Nu este o armă. Cum dracu să umblu cu arma după mine? E falsă chestia. Nu ştiu de unde o scoate. Sunt o grămadă de tipi care inventează scenarii. Dacă vor scenarii, le facem scenarii. Nu, n-am arme la Timişoara! Am arme la Bucureşti, le deţin legal şi asta este, de dreptul meu să le am. Domnul ministru nu are nicio treabă cu arma mea”, a declarat Dorel Grădinaru.

„Am dovedit eficienţă şi faptul că am fost corect faţă de aeroport”



În data de 5 ianuarie va avea loc Adunarea Acţionarilor aeroportului, unde se va lua o decizie în privinţa conducerii Aeroportului Timişoara.



„Între timp, o să explic şi eu în conferinţă de presă nişte lucruri, să vedem dacă domnul ministru doreşte să plec după ce am dovedit eficienţă şi faptul că am fost corect faţă de aeroport şi faţă de Banat, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Nu am nicio problemă, eu nu mă cramponez. Am pus patimă şi suflet pentru că am vrut să fac ceva de calitate, pentru că aşa sunt educat. În rest, n-am nicio problemă, e ministru, poate să facă cum consideră de cuvinţă, dar nu îi permit să mă umilească spunând că am fost o chestie din asta de proastă factură”, a mai spus Dorel Grădinaru, un apropiat al lui Marcel Vela, fostul ministru al Afacerilor Interne.Grădinaru, fost şef al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului de Interne, a venit la conducerea Aeroportului Internaţional Timişoara în vara anului 2020, în locul lui Daniel Idolu.