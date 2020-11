Localnicii unei comune carantinate, limitrofă Timişoarei, consideră măsura ineficientă şi inutilă. Aproape toţi lucrează în oraş

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis prelungirea cu încă 14 zile a carantinei în comuna periurbană Dumbrăviţa. Autorităţile au anunţat că analiza a fost făcută în baza Metodologiei de răspândire a riscului de răspândire a virusului SARS-COV 2 într-o comunitate/ localitate de către Direcţia de Sănătate Publică Timiş, care a transmis Institutului Naţional de Sănătate Publică propunerea de prelungire a carantinării, pentru că rata de infectare nu a scăzut în timpul precedenetei carantine.

Locuitorii din Dumbrăviţa sunt revoltaţi de noua decizie, deşi era una aşteptată având în vedere că rata de infectare era de 12,42 la 1.000 de locuitori. Oamenii consideră că deciziile de carantină pentru Dumbrăviţa sunt inutile atâta timp cât în Timişoara nu se ia o decizie similară.

Dumbrăviţa este practic legată de Timişoara, ca un cartier obişnuit, iar cei mai mulţi locuitori ai comunei lucrează în oraş. Ca atare, aceştia se deplasează zilnic în Timişoara, unde rata de infectare este de 8,30 la 1.000 de locuitori, dar pentru care autorităţile nu au decis până acum carantină.



Mai mult, în primele două săptămâni de carantină, numărul persoanelor pozitive la testul SARS CoV-2 a crescut, nicidecum nu a scăzut.

Dumbrăviţenii şi-au spus păsul pe grupul de Facebook Dunos-Dumbrăviţa noastră.

“De ce ar rămâne Dumbrăviţa în continuare în carantină dacă Timişoara nu intră? Aşa cum majoritatea oamenilor de aici au tot scris, nu are logică, oamenii tot merg în oras, pentru că aproape toţi acolo lucrează. Statistic vorbind, dacă oamenii oricum merg în oraş, nimic nu îi opreşte, această carantină este doar pentru a pune greutate psihică pe creierele noastre, cum că nu avem dreptul de a păşi pe străzi fără declaraţii, fără a cere voie... Ba mai mult, alte localităţi precum Sânandrei, Timişoara şi altele, au rata mai mare la mia de locuitori decât Dumbrăviţa la momentul intrării în carantină, iar acele localităţi menţionate nu sunt în carantină. Unde este logica?”, se întreabă unul din locuitorii Dumbrăviţei.

“Mai bine aţi scoate carantina şi aţi începe să promovaţi mesaje de bun simţ, precum purtarea măştii. Nimic bun nu aduce carantina. Toată lumea aşteaptă o bună conducere din partea aleşilor, nu o daţi în bară”, spune un altul.

“Dumbrăviţa este o extensie a Timişoarei, nu prea are sens carantina. Cam toată lumea are justificare să meargă în oraş”, răspunde un dumbrăviţean.

“De ce, în calitate de voci ale cetăţenilor, consiliul local şi primarul nu pot sesiza autorităţile mai mari despre nedreptatea din sat? De ce staţi şi vă scuzaţi când puteti face demersuri, aşa mă aştept în democraţie, să poţi veni cu replici, nu să zici: “Da, să trăiţi!”. E vizibil că e greşită carantina asta, putem fi cu toţii de acord. Faceţi ceva!”, adaugă o altă persoană.

“Cât de des ai circulat în perioada actuală de carantină sau în primăvară cât a fost stare de urgenţă? De ce să ne ascundem după deget şi să n-o zicem pe aia dreaptă. Ei se fac că ne controlează, noi (ne facem că) respectăm carantina. Am fost toată săptămâna trecută la birou, m-au oprit de două ori, le-am arătat badge-ul, le-am spus că merg la muncă, mi-au mulţumit şi mi-am văzut de drum. Oamenii ăia îşi fac datoria pentru că li se cere de sus, în frig, în picioare etc... E clar că această carantină a fost degeaba: cazurile cresc, lumea se plimbă tot cu viteză excesivă prin comună, singurul lucru e că se mai fac nişte ambuteiaje la intrare/ieşire din comuna”, continuă discuţia.