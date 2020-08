La sosirea în Germania se poate face gratuit testul pentru COVID-19. „Nu mi-a spus nimeni că trebuie să ma izolez până vine rezultatul”

Autorităţile din Germania au introdus judeţele Timiş, Argeş, Bihor, Buzău, Neamţ, Ialomiţa şi Mehedinţi pe lista zonelor de risc COVID-19. Regula a intrat în vigoare din 7 august şi presupune ca toate persoanele care intră pe teritoriul Germania să prezinte un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de sosire sau să se supună testării, în mod gratuit.

Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autorităţile locale de sănătate.



Jurnalistul timişorean Marcel Neag, care a plecat astăzi de la Timişoara în direcţia Memmingen, ne-a relatat cele trăite la sosirea în Germania.

“Înainte să plec m-am documentat de pe site-ul pus la dispoziţie de autorităţile din Germania. Ştiam că Timişoara este printre zonele galbene şi că trebuie să îmi fac testul. Am citit că se oferă ei să facă testul pe gratis, aşa că nu avea niciun rost să plătesc eu acasă pentru un test. Am ajuns la Memmingen cu o cursă WizzAir. Au fost şi unii pasageri care nu voiau să facă testul spunând că ei vin din Arad, care nu se află în zonă galbenă. Dar cum au luat avionul din Timişoara, aveau nevoie şi ei de test. Am coborât din avion şi ne-am îndreptat spre terminalul de sosiri. Centrul de testare COVID a fost amenajat într-o hală. Am aşteptat cam o oră până să ajung la rând pentru recoltarea probelor. A trebuit să completăm şi nişte formulare, trebuia să spune şi pe ce rând am stat în avion,pentru a putea fi informaţi cei de lângă în cazul în care testul este pozitiv, unde vom sta, adresa de e-mail etc. Au spus că trimit rezultatul pe e-mail între 24 şi 48 de ore. Dar nu au spus că trebuie să stau în izolare până vine rezultatul. Fiecare pasager din avion a putut pleca unde doreşte şi cu ce mijloc avea. În cazul în care testul e pozitiv, probabil că trebuie să stai în carantină. Eu am venit pentru o săptămână în Germania, să-mi vizitez rudele. Oricum, din ce am văzut până acum, atmosfera e foarte lejeră aici, cel puţin aici, lângă graniţa cu Elveţia. Lumea nu se teme, oamenii nu poartă mască, nici distanţare nu am văzut”, a povestit Marcel Neag, proprietarul revistei Timişoara Business&Travel.