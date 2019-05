Iohannis atacă dur PSD acuzând un discurs eurofob: „În România a apărut un discurs politic abject. E absolut rejectabil“

"Am constatat că în România a apărut un discurs, nu eurosceptic, eurosceptic mai mergea. Ziceai că nu eşti de acord cu ceva. Nu, e un discurs eurofob şi faptul că acest discurs a fost transformat în mesajul principal al campaniei pentru europarlamentare de partidul de guvernământ din România mi se pare absolut rejectabil, reprobrabil, a declarat şeful statului la Timişoara.

Iohannis a povestit că, în urmă cu doi ani, a fost la un summit informal la Bratislava, similar celui recent de la Sibiu şi că după summit a fost întrebat de jurnalişti cum vede viitorul Europei.

„Am spus că sunt pro-european declarat şi convins. Am rămas foarte surprins că această afirmaţie a fost remarcată de foarte multă lume şi mi-am pus întrebarea de ce este un lucru interesant că un lider european spune asta. Mi se părea că trebuie să fie un lucru normal. Acest lucru nu mi-a plăcut, recunosc, şi am profitat de pe urma interesului crescut cu ocazia preşedinţiei Consiliului UE şi am decis să scriu o carte, o carte despre Europa", a declarat Iohannis la Timişoara, unde şi-a lansat volumul "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa".

Şeful statului a mai spus că Europa este "într-o criză de identitate".

"Europa este într-o criză de identitate care se răsfrânge şi asupra noastră pentru că dacă vrei să intri într-un proiect şi noi ne-am dorit să intrăm în proiectul Uniunii Europene, e un proiect...Ţări ca România au şansa să revigoreze proiectul european. Şi cu aşteptarea să fim trataţi de la egal la egal... această criză de identitate, dacă există ea sau întrebări depsre rostul şi rolul UE au o cauză, o cauză care e mai generală în politică, o cauză comunicaţională. UE un proiect de pace, democraţie, despre cetăţeni, despre cum vrem să trăim noi în UE, în pace, în demnitate, să ai o viaţă demnă", a afirmat el.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: