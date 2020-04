FOTO Vandalizarea celui mai vechi monument din Timişoara, după şapte ani de la restaurare şi mutarea în faţa bisericii Millenium

„După ce am descoperit stricăciunea, am sunat imediat la primărie. Ei au anunţat poliţia. Eu am dus capul în biserică, pentru că stătea să cadă, atârna doar de un şurub. E bine că nu a dispărut. A mai fost vandalizat în urmă cu ceva timp, dar nu aşa de tare. Nu am de unde să ştiu cine s-a urcat pe statuie, cine a făcut stricăciunile. Oamenii spun că erau copiii de pe aici. Dar nu ştiu”, a declarat Emil Klamarcsek, administratorul bisericii romano catolice Millenium.