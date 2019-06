FOTO Transformarea unui sat din Banat. Case curate, proaspăt zugrăvite, cu flori la ferestre, într-un proiect unic în România

Cei mai mulţi şi-au luat liber de la serviciu şi au venit la Eftimie Murgu echipaţi de lucru. Au luat cu asalt case din tot satul, au făcut mortar, au pregătit culoare, au vopsit ferestre şi porţi. Au reparat, au zugrăvit şi au pus chiar şi ghivece cu flori.

”Atmosfera a fost incredibilă, au fost trei zile foarte dificile din punct de vedere organizatoric, însă rezultatele se văd efectiv: am intervenit la 29 de case deoarece din pacate, au fost proprietari care au renunţat, însă am vopsit în schimb şi o fântână şi un pod. Credem că obiectivul nostru a fost îndeplinit, am reuşit să dăm culoare satului şi vă invităm acum să vă plimbaţi la pas prin Eftimie Murgu. Veţi descoperi case extraordinare, frumos colorate, pe care le veţi vedea prin tot satul”, a spus Radu Trifan, preşedintele Asociaţiei Acasă în Banat.