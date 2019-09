FOTO Primul primar al Timişoarei de după Revoluţie, omul care a reuşit interzicerea reînfiinţării Partidului Comunist Român, a fost înmormântat

„Pe sfârşitul vieţii, tata a avut înclinaţii paranoice, de persecuţie. Picase pe stradă, s-a împiedicat de ceva, şi nu mai era în stare să umble. M-am interesat de mai multe locuri în Timişoara, iar la Armonia era singurul loc unde era serviciu medical 24 de ore. Era un loc foarte bun”, a povestit Alina Alămorean, care a plecat în Franţa, la scurt timp după revoluţie.

“Am plecat în 9 august 1990. Am acceptat să plec într-o vacanţă organizată pentru copii de revoluţionari şi nu m-am mai întors. Nu mă înţelegeam cu tata, voiam să plec de acasă, nu voiam să fac medicina, deşi eram în anul I, aşa că am decis să încep viaţa de jos. Mi-am dat seama că în România va veni o generaţie de tranziţie, iar eu nu eram destul de patrioată să mă sacrific”, a adăugat Alina Alămorean, mama a trei copii născuţi în Franţa.

Slujba religioasă pentru Alămorean



Cum a ajuns primar Alămorean



Ioan Savu este unul dintre liderii revoluţionarilor din decembrie 1989 care a insistat ca Pompiliu Alămorean să fie desemnat primar al Timişoarei.

„În ianuarie 1990, urma să vină la Timişoara Hans Dietrich Genscher, ministrul de externe german. Lorin Fortuna fusese schimbat de la Consiliul Judeţean, în 12 ianuarie, iar la primărie se căuta un primar. Pentru doar o săptămână, pentru că se spunea că apoi să se facă alegeri. Revoluţionarul Ion Marcu voia el să fie primar. A venit Alămoreanu la mine şi mi-a spus că el e arhitect şi că ar fi mai bine să fie el primar. I-am spus lui Marcu că oraşul acesta are un mecanism complex, că ar fi mai bine ca el să rămână cu FSN-ul, cu telefonul direct la Iliescu. A fost de acord şi el să-l lăsăm pe Alămorean. Şi ceilalţi din consiliul local au fost de acord cu noi. Până la urmă nu s-au mai făcut alegeri peste o săptămână. A rămas până în august, când a fost schimbat cu Liviu Borha”, a povestit Ioan Savu.



Alămorean a participat des la evenimentele legate de revoluţia din 1989



A fost înlocuit de guvernul de la Bucureşti



Pompiliu Alămorean a fost edilul Timişoarei până în 7 august 1990, când guvernul Petre Roman a înlocuit primarul ales cu unul numit.

„A fost o lege dată atunci de guvernarea FSN-istă prin care FSN şi-a pus în toată ţara primari proprii, eliminîndu-se astfel cazurile de primari care n-ar face politica FSN. Nu erau mulţi asemenea primari, dar mai erau câţiva, mai ales prin oraşe în care fusese revoluţie reală. În general conducerile locale de imediat după revoluţie aveau o legitimitate discutabilă, nefiind rezultate din alegeri ci <emanaţii ale revoluţiei>. Dorinţa lui Petre Roman a fost ca înainte de a se face alegeri locale (se făcuseră doar alegeri parlamentare şi prezidenţiale, la 20 mai 1990) să aibe asigurat peste tot primari în funcţie din partea guvernului. Fiindcă la Timişoara exista opoziţie puternică la FSN şi pentru a nu stârni proteste prea mari, a fost ales ca înlocuitor a lui Alămorean o persoană care nu era membră a partidului FSN. Liviu Borha, care parcă era sau a devenit apoi membru la Mişcarea Ecologistă”, a explicat Marius Mioc, cel mai important cercetător al evenimentelor legate de revoluţie.

S-a dus să-i “aresteze” pe şefii securităţii

Pompiliu Alămorean a participat la evenimentele din timpul revoluţie, a fost prezent în balconul Operei din Timişoara, iar în 22 decembrie 1989, a făcut parte din rândul civilor care s-au dus la sediul Miliţiei şi Securităţii, pentru a încerca să împiedice arderea dosarelor, dar şi pentru arestarea şefilor securităţii.

“În 22 decembrie, am primit un telefon de la o doamnă de la Miliţie, care ne spunea că securiştii ard documentele. Am mers acolo să salvăm arhiva, să preluăm controlul asupra clădirii miliţiei. Îl ştiam pe Pompiliu pentru că m-a ajutat pe vremea în care eram student, când aveam de făcut un proiect de diplomă. Eu am fost în garda Operei. Alămorean îi ştia pe coloneii de armată Zeca şi Predonescu, cu care juca tenis. Ne-am dus la Zeca, care ne-a dat câţiva militari şi ne-am dus la Miliţia municipiului. Majoritatea documentelor erau deja atât de bine arse încât nu se mai putea recupera nimic. Ulterior maiorul Radu Tinu că el s-a ocupat de asta, că a ars cu mâna lui şi dosarul mitropolitului Corneanu. De acolo am urcat în clădirea Securităţii judeţene, unde se afla toată conducerea instituţiei. Cei de la Armată au trimis un camion. Practic, colonelul Zeca ne-a băgat pe noi în faţă la preluarea acestor clădiri, cred că era o strategie bine gândită de el. I-am dus la garnizoană pe cei găsiţi acolo”, a povestit revoluţionarul Iancu Radomir Gherman.