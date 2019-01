FOTO Curaj nebun pentru singurul român de la raliul Dakar 2019. Începe lupta cu dunele din deşert la nici două de la o fractură la umăr

GALERIE FOTO



Emanuel Gyenes a anunţat participarea la Dakar 2019, anul trecut, la începutul lunii noiembrie, atunci când a primit de la organizatori, numărul de concurent: 32. În 17 noimebrie, în timpul unei sesiuni foto, Mani a căzut cu motorul. Verdicul medicilor a fost nemilos: fractură de humerus.

Sătmăreanul nu s-a gândit nicio clipă că nu va putea pleca în Peru. Ultimele săptămâni înainte de competiţie avea însă să decurgă într-un mod diferit. Trebuie să se concentreze pe recuperare.

Motocicleta KTM 450 Rally fost preparată ca la carte de clubul Autonet.

Timpul nu este era în favoarea mea, dar a facut tot posibilul să fie prezent la Dakar 2019.



În 2 ianuarie, Mani Gyenes scria pe pagina sa de Facebook . „Bună dimineaţa şi sa aveţi un 2019 aşa cum vi-l doriţi! Am plecat către Lima şi sper să pot lua startul în Dakar2019. Sunt la participarea cu nr. 9 şi de aceasta data voi concura la Malle Moto”.

În 3 ianuarie, era la Lima. A şi făcut o plimbare cu motorul prin împrejurimi. „Am fost pe lângă Lima, să încerc şi motocicleta, dar mai mult să mă încerc pe mine. Am vrut să văd dacă mă ţine mâna şi dacă pot să mă dau. Încă nu vreau să iau o decizie. Mâine voi lua decizia dacă o să iau startul sau nu. M-am dat vreo 50 de kilometri, am mers în off-road, puţin şi pe plajă, am căutat dune mai uşoare, din jurul oraşului. Am avut nişte dureri la mână, dar am putut să merg. Nu în ritm foarte ridicat, dar nu am avut probleme foarte mari. Sâmbătă o să am verificarea administrativă şi tehnică, iar până atunci trebuie să iau o decizie”, a transmis Mani, vineri, de la Lima.

Sâmbătă, Mani Gyenes a decis să intre în luptă. Va avea de străbătut zece etape dure în Deşertul Atacama, la clasa Malle Moto.



„Am făcut verificările administrative şi tehnice, am trecut la toate punctele, motocicleta este OK. M-am înscris la clasa Malle Moto unde nu am asistenţă. Anul acesta merg singur. După ce termin probele speciale şi drumul de legătură eu singur trebuie să-mi pregătesc motocicleta pentru ziua următoare. Am zis că anul acesta este cel mai bun pentru această categorie. Sunt doar zece zile de concurs şi doar 5.000 de kilomeri, în loc de 9.000 de kilometri, cum a fost anul trecut. Asta înseamnă că o să am mai puţină treabă la motocicletă. Eu zic că o să fac faţă”, a spus Emanuel Gyenes, după verificările tehnice de ieri.







Gyenes se află la a noua prezenţă la Raliul Dakar şi la a cincea consecutivă. Mani a câştigat de două ori raliul la categoria Marathon, în 2011 şi 2015. Cel mai bun rezultat la general a fost obţinut în 2016, când a terminat pe locul 14. Anul trecut, sătmăreanul s-a clasat pe locul 23.





Astăzi, de la ora 22.00 (ora României), ora din 15.00 în Peru, Mani Gyenes va participa la startul festiv, iar luni, 7 ianuarie, se va da startul în Lima-Pisco (331 kilometri), prima din cele zece etape, ale celei de a 41 ediţii a Raliului Dakar.