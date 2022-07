De ce au fost anulate autorizaţiile unei consiliere USR care a construit un bloc între case

Între timp, Tribunalul Timiş şi-a motivat decizia, din care reiese că „prin autorizaţiile de construire nr. 2403/10.09.2008 şi nr. 329/31.03.2017 (continuare lucrări) s-a autorizat nelegal o clădire cu 4 nivele supraterane (parter, etaj 1, etaj 2, mansarda parţială), încălcându-se prevederile P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 91/1998, aplicabil zonei”.



Practic, Tribunalul Timiş a dispus anularea autorizaţiilor de construcţie emise pe numele familiei Szilagyi după ce judecătorul a ajuns la concluzia că familia Szilagyi a beneficiat de o autorizaţie de construire pentru o clădire de P+2E+MP (parter + două etaje + mansard parţială), deşi putea construi o clădire care să se încadreze cel mult în regimul P+2E (parter şi două etaje).

„Demolarea nu este automată”

Vecinii consilierei USR, la solicitarea cărora a fost deschis procesul, au cerut în instanţă şi demolarea construcţiei ilegale, dar cererea a fost respinsă de Tribunalul Timiş. Judecătorul a arătat că „această măsură trebuie să corespundă necesităţii de înlăturare a unei situaţii vătămătoare pentru reclamanţi”.

„Sub acest aspect, Tribunalul reţine că demolarea poate fi dispusă ca sancţiune sau ca măsură de înlăturare a unui prejudiciu - reclamanţilor fiindu-le deschisă exclusiv ultima ipoteză, întrucât demolarea construcţiei – ca sancţiune de drept administrativ – revine în competenţa autorităţilor publice locale”, se mai arată în sentinţă.

Judecătorul a mai subliniat că demolarea, ca sancţiune, „nu este una automată, decurgând din singurul fapt al constatării edificării unei construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea autorizaţiei de construire, ci este o măsură ultimă, care poate surveni numai în măsura în care nu este posibilă intrarea în legalitate sau beneficiarul autorizaţiei nu a efectuat demersurile pentru intrarea în legalitate stabilite de autorităţi”.

Aida Szilagyi, opozantă a celor care construiesc blocuri între case

Potrivit ziarului Renaşterea Bănăţeană, care a scris pe larg despre construcţia ridicată de Aida şi Sorin Szilagyi pe strada Rapsodiei din Timişoara, în anul 2020 consiliera USR sesiza, pe Facebook, cum au ajuns nişte investitori imobiliari dornici de îmbogăţire să facă prăpăd, ridicând blocuri de câteva etaje “spre disconfortul vecinilor de pe strada Rapsodiei, aflaţi în zona rezidenţială de case”.

Un politician cu o situaţie materială „mai mult decât stabilă”

Aida Szilagyi, aleasă consilier local în Timişoara din partea USR, a candidat în cursa internă din USR, împotriva lui Dominic Fritz, pentru a fi desemnată candidatul partidului pentru funcţia de primar al Timişoarei. Aida Szilagyi spunea despre sine, că are o situaţie materială „mai mult decât stabilă”.

„Soţul meu are afaceri în domeniul imobiliar. Nu are venituri sub formă de salariu. Noi anul trecut am vândut o casă. Acela este un venit. Am derulat astfel de afaceri în ultimii 30 de ani. Am edificat mai multe imobile pe care le-am vândut şi acestea sunt veniturile noastre. Noi edificăm imobile, vindem, facem tranzacţii imobiliare pe persoană fizică. Cam acesta a fost bussinesul de unde provine şi averea noastră. În decursul timpului am avut diferite investiţii, am ridicat mai multe case pe care le-am vândut în nume personal. Acum nici nu mai avem intenţia să construim. Suntem destul de stabili”, declara Aida Szilagyi pentru „Adevărul”, după ce a fost aleasă consilier local.

