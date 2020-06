Cine este revoluţionarul acuzat că a incendiat maşina unui celebru avocat. „Aveam ochiul spart, nasul zdrobit, coastele rupte“

La sfârşitul lunii mai, BMW-ul avocatului Carin Antonescu, parcat în apropierea Palatului Dicasterial din Timişoara, a fost incendiat. Poliţiştii au stabilit că a fost aruncat o sticlă incendiară sub maşină. Zece zile le-au fost suficiente pentru poliţiştii să dea de un suspect. În urma imaginilor de pe camere de supraveghere, oamenii legii au ajuns la Vasile Farcău, un revoluţionar în vârstă de 64 de ani, membru al Asociaţiei 17 Decembrie . Farcău a şi fost reţinut de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

În 2006, Vasile Farcău a ameninţat că îşi dă foc în centrul Timişoarei, având asupra sa trei sticle cu benzină.

La acea vreme, poliţiştii spuneau că revoluţionarul se afla în evidenţa Spitalului de Neuropsihiatrie Timişoara, prezentând tulburări psihotice.

Vasile Farcău este unul dintre revoluţionarii care au participat activ la evenimentele din decembrie 1989, când a fost rănit şi arestat.

Povestea lui Vasile Farcău a fost arhivată de Memorialul Revoluţiei.

Auzind ce se întâmplă în oraş, Farcău a ieşit în stradă alături de oaspeţii pe care i-a avut la ziua sa. De la chef, a plecat cu cei 17 musafiri în oraş. A fost arestat în Piaţa 700, împreună cu Marian Zorilă.

„Noi am fost arestaţi de duba poliţiei. Şi ţin minte şi voi ţine minte în veci, eu am fost arestat de acel Nica Vasile, subofiter. Nica Vasile, care, când m-a văzut, bine, eram foarte elegant îmbrăcat, vă daţi seama…dar nu eram beţi. Vă daţi seama, eram puţin după chef. Şi când… Vroiam să străpungem cordonul de militari care era între Oftalmologie şi Hotelul Timişoara, pentru că acolo a fost înainte sau nu ştiu dacă mai este şi acuma, Comisariatul. Şi era un cordon de ostaşi, care erau, deci, în poziţie de tragere, nu ştiu dacă ştiţi cum este aia, cu puşca pusă în poziţie de tragere, cu baioneta montată pe puşcă, erau pistoale-mitralieră, ăştia erau soldaţi. Nu ştiu cât de tineri au fost şi cât de bătrâni, că pe urmă am auzit că ar fi fost infiltraţi şi alte… mă rog”, îşi începe povestea Vasile Farcău.

În scurt timp, Farcău şi prietenii său au fost înconjuraţi de soldaţi. „Au dat să bage în mine baioneta. Rog să reţineţi acest lucru. Întâmplarea şi norocul meu a fost că lângă stejarul acela, dacă ştiţi, că este un stejar, în <700>, un stejar mare, era o ţeavă de un ţol un sfert, înălţimea, cam de un metru - un metru jumătate. Şi am pus mâna pe acea ţeavă şi am dat cu ţeava, să mă înţelegeţi bine, deci nu în soldat, în armă. Că altfel mă înţepau. Şi am scăpat dintre ei şi am fugit. A venit primul civil, care a dat în mine. Am blocat, am tras o dreaptă, sunt boxer de ani de zile, nu mă laud. Am dat o dreaptă, a căzut. A venit al doilea. Când am dat să dau în el, era de fapt un poliţai. După ce venise duba... a dat să mă lovească, înţelegi, şi am eschivat cu braţul şi m-a prins… uitaţi aici: o dublă fractură nazală, o pareză, oblic drept, după care au urmat trei operaţii. Deci după ce i-am lovit pe doi, într-adevăr, mi-a dat cu patul de la armă aici. Deci mi-a dat cu patul de la armă din spate soldat şi am căzut pe burtă. Şi atunci m-a luat acel subofiţer. Sergent major Nica Vasile. M-a pus în dubă. Aruncându-mă în dubă, peste cine mă aruncă? Peste naşul meu, care actual mi-este naş, atunci mi-era prieten, fost coleg de-al meu. Boxerul Marian Zorilă. Eu sângeram de aici, de sus, sângeram de la cap, ne ştergeam reciproc”, a mai povestit Farcău.







În curtea inspectoratului de Miliţie, Vasile Farcău a continuat să fie bătut. “Ne-a călcat în picioare, ne-a bătut cu parii, nu sunt nişte aberaţii. Ne-a bătut cu parii…M-a călcat pe cap cu bocancul. Că era îmbrăcat militar, deci poliţai. <Aici stai, mă, Dumnezeu mamii!>. Era mare, de stat ca Marian Zorilă. Ne-a bătut măr şi după aia ne-a dus spre intrarea în beciul Securităţii. Ne-a dus până la intrare în beci. La intrare aicia, în beci, mi-a tras nu mai ştiu cine, din spate, pardon, cu un băţ din ăla în cap şi m-am dus aşa, de-a berbeleacul, că-i destul de adânc beciul. Şi când am ajuns, nu voi uita niciodată, cred, şi după câte cred eu, mi s-a spus că ofiţerul de servici, de aceea… am aflat după aceea, era maiorul Popa.

Ne-a spus: <Faţa la perete! Mâinile după cap!>. Exact aşa a procedat. Am pus mâinile după cap şi faţa la perete. Eu nu mai puteam s-o duc, pentru că eram… vă daţi seama, dublă fractură nazală. La Maxilo-faciale mi s-a pus nasul la loc…Şi a început să dea în mine, nu ştiu cine a fost ăla, subofiţer a fost, în orice caz”, a continuat Farcău, care a fost printre primii arestaţi. A doua zi a fost dus la Penitenciarul “Popa Şapca”. A primit îngrijiri medicale la dispensarul închisorii.

“În ochiul meu se formase un cheag de sânge, atâta mi-a fost ochiul…M-a curăţat, nu cu bisturiul, mă rog, cum cureţi în urechi, de ăla, cu vată, aşa, mi-a curăţat sângele de aicia. Mă rog, m-a pansat şi m-am dus din nou în sala de şedinţe. Ne-a repartizat, că de acolo ne-a repartizat în celule. Şi atuncea ştiu că noi nu ne-am despărţit, adică eu cu Marian, ne-a luat şi ne-a dus în celula, cam 47-48, aşa a putut să fie, la parter. Cum am intrat, erau 18 paturi şi noi eram 37. Fiecare dormea câte doi în pat. Eu am avut două coaste rupte, coloana puţin deplasată, bine, n-am mai umblat eu, îţi dai seama, unde dracu’ te duci, că ştiai, dacă te-ai dus în Judeţean, te-au împuşcat”, a mai spus Farcău.

A urmat ancheta, interogatoriul. A spus organelor de anchetă că a ieşit în stradă să-şi conducă musafirii care au fost la ziua sa de naştere. Povesteşte că şi acolo a fost bătut cu un cablu, cerându-i să recunoască faptul că a incendiat în Piaţa Maria.

În 22 decembrie, a primit vestea că va fi eliberat. „Venise şi cu comandantul…şi mi-au spus: <Băieţi, nu rupeţi, nu spargeţi, vă eliberăm. Adică vă dau drumul>…Ne-a scos pe un hol, ne-a încolonat…A început să dea buletine, să strige, să nu ştiu ce, să ne încarce în dube. Şi a început să ne încarce în dube şi să… pe noi, de exemplu, ne-a lasat în Piata Unirii. Şi a spus: <Mergeţi la Operă şi spuneţi-le că v-am eliberat!>, a mai declarat Vasile Farcău.





Farcău a fost operat de mai multe ori în Italia, din cauza rănilor provocate de bătăile primite de la miliţie, după ce a fost arestat.