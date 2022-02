Cazul bizar al româncei care a trăit patru ani cu o spatulă de 20 de centimetri în abdomen. Ce a decis instanţa

Un medic chirurg de la Spitalul Municipal Timişoara, în prezent pensionar, a fost obligat de instanţă să achite spitalului peste 50.000 de lei, bani pe care unitatea medicală i-a plătit unei paciente. Trei instanţe au decis, în cazul acestei femei, că i-a fost uitată o spatulă de 20 de centimetri în abdomen, cu ocazia unei operaţii.

Pentru că intervenţia chirurgicală a avut loc în 2007, iar medicul este pensionat în prezent, de-a lungul carierei nefiind implicat în scandaluri de malpraxis, „Adevărul” a decis să îi protejeze identitatea. În acest caz, povestea începe în 2007, când o femeie din Oraviţa a fost supusă unei operaţii de histerectomie (extirpare a uterului). la Spitalul Municipal Timişoara.

Patru ani de investigaţii fără niciun rezultat

După intervenţia chirurgicală de la Spitalul Municipal Timişoara, pacienta a fost supusă mai multor investigaţii medicale, cu ocazia cărora i s-au făcut patru radiografii, la spitale din Timişoara, Oraviţa şi Reşiţa, concluzia medicilor fiind că durerile abdominale reclamate de femeie sunt consecinţele intervenţiei chirurgicale, dar evoluţia este una bună. În perioada 2007-2011, femeii i-au fost făcute inclusiv radiografii abdominale, cu ocazia cărora nu s-a descoperit niciun corp străin în corp.

„Uite ce am găsit”

În 30 octombrie 2011, la patru ani de la operaţia de histerectomie, pacienta a ajuns la Spitalul Judeţean Reşiţa cu diagnosticul de „colică abdominală”. Femeii i s-a făcut o radiografie şi nici de această dată în abdomenul său nu a fost observat vreun corp străin. Totuşi, existând suspiciunea că durerile abdominale ale femeii sunt cauza unei eventraţii (ieşirea sub piele a organelor din cavitatea abdominală, ca efect al operaţiei), un medic chirurg de la Spitalul Judeţean Reşiţa a „deschis-o” pe pacientă, ocazie cu care a descoperit în corpul acesteia o spatulă de 20 de centimetri.



„Uite ce am găsit”, le-ar fi spus medicul colegilor din sala de operaţie în momentul în care a extras spatula. Membrii echipei medicale au declarat ulterior fie că au văzut când spatula a fost scoasă din abdomenul recurentei, fie că medicul chirurg le-a arătat tuturor obiectul după ce l-a extras din abdomenul pacientei.

Medicul, găsit vinovat şi pus la plată

În urma acestei situaţii, pacienta a dat în judecată Spitalul Municipal Timişoara şi pe medicul care a operat-o, cerând daune morale. Medicul şi martorii propuşi de acesta au susţinut în permanenţă că spatula nu putea fi găsită în pacientă pentru că dacă era acolo, un corp atât de mare s-ar fi văzut la radiografii. De asemenea, martorii propuşi de medic au declarat că la Spitalul Municipal se folosesc altfel de spatule decât cea găsită în pacientă.

Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel au decis, însă, că, potrivit probelor de la dosar, medicul se face vinovat de uitarea spatulei în pacientă. În final, medicul şi spitalul au fost obligaţi, în solidar, să îi achite daune morale de 50.000 de lei.

Spitalul Municipal a plătit daunele, dar apoi s-a îndreptat împotriva medicului, Curtea de Apel Timişoara obligându-l pe acesta, printr-o sentinţă definitivă, să îi achite spitalului suma de 52.000 de lei. „Medicul pârât este vinovat de faptul că a uitat un obiect (o spatulă metalică de aproximativ 20 cm ) în abdomenul reclamantei.

Pe lângă actele medicale şi declaraţiile medicilor care au operat-o, instanţa a avut în vedere şi declaraţiile martorilor N.I. şi P.I. privitoare la suferinţele prelungite ale reclamantei care au încetat după extragerea spatulei”, se arată într-una dintre sentinţele care l-a obligat pe medic să plătească daune de 50.000 de lei.

„A fost o măgărie ordinară!”

Sub protecţia anonimatului, medicul găsit vinovat a declarat pentru „Adevărul” că spatula nu avea cum să fie uitată în abdomenul pacientei din moment ce, la fiecare operaţie, se face inventarul instrumentarului, iar în urma intervenţiei sale nu a fost raportat niciun instrument lipsă. În plus, susţine medicul, la nicio radiografie nu s-a văzut un corp străin în abdomenul pacientului, iar spatulele de la Spitalul Municipal Timişoara nu sunt cele de tipul celei despre care medicul de la Reşiţa susţine că a găsit-o în abdomenul femeii.



„Eu i-am scris negru pe alb în foaia de observaţie că nu se vede niciun corp metalic în corp. Nimeni nu a văzut spatula pe filme. Vezi acul în burtă, dar mai să nu vezi o spatulă! Nu respecţi nişte medici care fac filme de coloană vertebrală şi de burtă şi ţii cont de ce spune unul, care era o minciună ordinară. Cum să nu respecţi ce spune radiologul pe film? A fost o măgărie ordinară”, a explicat medicul-pensionar, care a recunoscut că după reclamaţiile pacientei i-a trimis 1.500 de lei pentru stingerea litigiului. În instanţă, medicul a spus că banii au fost trimişi cu titlul de împrumut după ce femeia s-a plâns că nu are bani.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Detaliile unui caz şocant: cum funcţiona „fabrica de copii“ deschisă în Timişoara de un medic grec şi pusă pe butuci de procurorii DIICOT

O mamă-purtătoare cere daune morale de 500.000 de euro după ce a născut un copil cu Sindromul Down