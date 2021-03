Carantina de la Timişoara nu a dat rezultate. Rata de infectare şi numărul persoanelor internate au crescut

Prima săptămână de carantină a Timişoarei şi a loclităţilor periurbane nu a dus la scăderea numărului de infecţii. Din contră, rata de infectare a crescut, la fel şi numărul de pacienţi internaţi în spital.

În 8 martie, în spitale se aflau 458, dintre care 45 la ATI. La o săptămână după impunerea restricţiilor, în spitale erau 475 şi 47 la ATI.

Rata de infectare arată în felul următor: în 8 martie la Timişoara era 7,30 la mia de locuitori (Moşniţa Noua 12,39, Ghiroda 6,39, Giroc 10,47, Dumbrăviţa 9,88).

În 15 martie, la Timişoara rata de infectare era 7,36 (Moşniţa Nouă 12,12, Ghiroda 6,86, Giroc 8,78, Dumbrăviţa 8,56), în condiţiile în care duminică se fac teste mult mai puţine.

Conform informaţiilor transmise de DSP Timiş, în 15 martie s-au raportat 485 (183 rapide) de teste, în 14 martie: 1.191 (292 rapide), iar 13 martie 2.185 (601 rapide).

Rata mare de infectare este şi la Pădureani 13,43, Jebel 10,94 şi Mănăştur 10.35.

De rezultatele proaste s-a arătat nemulţumit şi Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, care spune că cetăţenii sunt epuizaţi, la limita superioară a frustrării, în faţa repetării în buclă a unor soluţii ineficiente.

“De când am atras atenţia asupra impactului negativ al carantinei formale, am primit mesaje disperate de la reprezentanţii segmentelor de populaţie afectate. Mi-au scris părinţi furioşi şi discriminaţi, proprietari de mici afaceri care şi-au pierdut munca de-o viaţă sau foşti angajaţi care se simt ruşinaţi să trăiască din mila statului. Nu am ştiut ce să răspund azi când am fost întrebat ce părere am despre timişorenii care trec pe declaraţie că au rude bolnave la Arad ca să se antreneze în sălile de acolo, să facă shopping şi să se relaxeze la terasele din Arad în timp ce restaurantele noastre sunt aduse în pragul falimentului, iar în sălile de sport închise nu au voie nici măcar cei care se pregătesc să devină oameni ai legii… Am semnalat impactul social şi economic al carantinei formale şi am vrut să o evităm. Am cerut, în repetate rânduri, să <măsurăm de zece ori şi să tăiem o singură dată>”, a transmis Alin Nica.

“Carantina este în vigoare, nu am putut să o opresc, dar atrag din nou atenţia asupra riscurilor şi impactului prelungirii acesteia. Măcar în ceasul din urmă, sper ca ceilalţi reprezentanţi ai autorităţilor să îşi facă temele, să anticipeze situaţii, să ia decizii în mod documentat şi să îşi îndrepte atenţia asupra scăderii ratei de infectare cu Covid-19 şi nu asupra prelungirii carantinei formale”, a mai spus Nica.

Şanse mari pentru prelungirea carantinei

Autorităţile se gândesc să prelungească măsura de carantină.

„Potrivit specialiştilor, de abia după aproximativ zece zile de carantină, desigur în condiţiile respectării măsurilor, am putea să avem un bilanţ asupra efectelor măsurii de carantinare. Totodată, ne-ar ajuta foarte mult să nu existe un trend crescător în regiunile apropiate municipiului Timişoara şi judeţului Timiş. Există posibilitata prelungirii măsurii de carantinare. În primă fază cred că va fi vorba de o săptămână”, a declarat prefectul Zoltan Nemeth.



Vă mai recomandăm:



Timişoara şi mai multe comune intră în carantină din cauza numărului mare de cazuri COVID-19. Lista restricţiilor



Dominic Fritz, contre cu preşedintele CJ Timiş: Alin Nica fabulează despre o posibilă decizie a primarului Timişoarei de a forţa carantina