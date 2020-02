British International School of Timişoara devine şcoală acreditată Cambridge.  270 de copii studiază în campusul de lux

Pe lângă prestigiul recunoscut la nivel global, această acreditare va oferi elevilor oportunitatea unică de a obţine calificări internaţionale. Astfel, elevii BIST vor avea posibilitatea de a-şi construi un portofoliu academic solid, care-i va ajuta la admiterea în universităţi din România, dar şi din întreaga lume.

“Suntem încântaţi să anunţăm că British International School of Timişoara se alătură comunităţii internaţionale de şcoli certificate Cambridge şi ne dorim să dezvoltăm o relaţie lungă şi productivă. Programele Cambridge îi vor ajuta pe elevi să facă faţă cu succes provocărilor contemporane şi îi vor ajuta să dobândească abilităţile de care au nevoie pentru a reuşi”, a declarat Christine Özden, director executiv la Cambridge Assessment International Education.

Inspecţia Cambridge a pus accent pe valorile promovate de şcoală, procesul de management şi conducere a şcolii, calitatea procesului educaţional, a predării şi învăţării, spaţiile şcolii şi nivelul de echipare, procedurile si practicile care au in vedere dezvoltarea holistica a copiilor intr-un mediu sănătatos şi sigur.

“Ne bucurăm că într-un interval relativ scurt, am reuşit să obţinem două certificări care plasează şcoala noastră pe harta internaţională a şcolilor de acest fel si în rândul instituţiilor de învăţământ de elită din România, încă din primul an de funcţionare. Aceste acreditări ne onorează, dar ne şi determină, în acelaşi timp, să punem în continuare accentul pe dezvoltarea copiilor, prin metodele de învăţare folosite şi calitatea profesorilor din şcoala noastră”, menţionează Ciprian Ţiplea, directorul British International School of Timişoara.

British International School din Timişoara intenţionează să dezvolte în continuare campusul actual, astfel încât capacitatea şcolii să crească până la 840 de elevi. În acest moment, 270 de copii cu vârstele cuprinse între 4 şi 14 ani studiază în campusul British International School of Timişoara din zona Aradului, capacitatea urmând să crească începând din anul şcolar următor.



De altfel, şcoala a demarat procesul de reînscriere a elevilor existenţi pentru anul şcolar 2020-2021, urmând să anunţe publicului larg, în luna martie, procedura de înscriere pentru locurile rămase disponibile pentru anul şcolar următor.