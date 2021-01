A murit Liviu Tulbure, unul din cei mai cunoscuţi fotografi din Timişoara. A pierdut lupta cu boala COVID

Veste tristă în lumea fotografilor, artiştilor, iubitorilor de jazz din Timişoara. Liviu Tulbure a pierdut lupta cu boala COVID. Avea 62 de ani. Fotograful se afla internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, după ce a fost infectat cu virusul care provoacă boala COVID. Apropiaţii lui Liviu Tulbure spuneau că în urmă cu două zile era pe secţia ATI fără să fie intubat, ci doar cu mască de oxigen, pentru că i s-a făcut tratament cu plasmă convalescentă. Nu avea boli cronice, însă plămânii săi erau afectaţi de virus.

Liviu Tulbure s-a născut în 1958 în Ceanu Mic (judeţul Cluj), dar de copil s-a mutat la Timişoara. La vârsta de 13 ani a început să fotografieze şi să filmeze, mai întâi la Palatul Pionierilor, apoi a activat în clubul de cinefili CFR. Din 1987 a lucrat ca fotograf al Muzeul Banatului, iar din 2006 este fotograful Muzeului de Arte din Timişoara. A participat la numeroase expoziţii foto personale sau de grup. Printre ultimele expoziţii ale lui Liviu Tulbure a fost cea de la Memorialul Revoluţiei, în 2017. Au fost expuse fotografiile realizate de Tulbure în timpul protestelor anti FSN şi anti Iliescu de la Timişoara, din 1990 şi 1991.

Liviu Tulbure era şi fotograful oficial al unor evenimente de jazz precum Festivalul de la Gărâna.

În această seară au început să curgă mesajele de regret pe Facebook.

“Drum lin spre cer prietene...Nu te voi uita niciodată! Dumnezeu să te odihnească în pace! Unfortunately our friend lost battle with corona... Rest in Peace my dear friend! I will never forget you!”, fotograful Dragoslav Nedici, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Liviu Tulbure.

“Drum lin printre stele, cautând o...lumină mai bună. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, fotoreporterul Constantin Duma.

“Nu mai am cuvinte pentru perioada asta, îmi depăşeşte puterea de înţelegere.

Au plecat prieteni, au suferit prieteni şi oameni de care mă leagă ceva.

Au murit oameni buni şi calzi şi de nepreţuit.

O mare, MARE, MARE tristeţe.

Drum bun, Liviu Tulbure!

Să faci nişte poze minunate acolo unde eşti acum...

Vom fi mai săraci fără tine, iar la Gărâna va fi puţin mai trist”, cântăreaţa de jazz Mirela Iacob.

“Un om bun a plecat dintre noi...Aşa îl ştiu de mulţi ani... Zâmbitor, blând, gentil, înţelegător...Liviu Tulbure o să ne lipseşti...”, Elisabeth Ochsenfeld din Germania.



“A plecat omul minunat care este Liviu Tulbure. Mi-a fost atât de drag de el şi de răsul lui color încât aş fi vrut să îl ţin în ureche mereu. Odihneşte-te în pace, prieten drag!”, scriitorul Marcel Tolcea.





Liviu Tulbure FOTO Facebook L.T.



