Reacţia spitalului din Târgu Mureş în cazul jandarmului mort: „Nu avem o anchetă fiindcă nu avem plângere oficială a familiei”

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere Spitalului Clinic de Urgenţă Târgu Mureş în legătură cu afirmaţiile dure lansate în spaţiul public la adresa cadrelor medicale de către fiica unui jandarm decedat marţi, 17 noiembrie, după ce vinerea trecută a fost victima unui accident rutier. Tânăra acuza cadrele medicale ale unităţii medicale că i-au lăsat părinte ”să moară cu zile”, cu dureri cumplite, după ce, timp ce cinci zile, ar fi amânat o intervenţie chirurgicală de care bărbatul ar fi avut nevoie pentru fractura de bazin suferită.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere în legătură cu acuzaţiile aduse cadrelor medicale, în cazul pacientului Daniel Jurje, internat în unitatea medicală, potrivit afirmaţiilor fiicei acestuia, în urma unui accident rutier în care a fost implicat în timpul unei misiuni. În răspunsul transmis corespondentului „Adevărul”, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş nu au dat niciun fel de detalii, limitându-se în a preciza că familia nu a depus o plângere la unitatea medicală, drept pentru care nici nu s-au dispus verificări în acest sens.

„Urmare a solicitării dumneavoastră, vă informăm că în cadrul Spitalului Clinic Judetean de UrgenţăTârgu Mureş nu avem înregistrată o plângere/sesizare oficială din partea familiei, motiv pentru care în acest caz nu a fost demarată o anchetă oficială”, se menţionează în răspunsul comunicat prin intermediul purtătorului de cuvânt al spitalului, Mariana Moldovan-Negoiţă.

Daniel Jurje, jandarm în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş, a fost implicat într-un accident rutier, vineri, 13 noiembrie, în timp ce se deplasa, alături de un coleg, într-o misiune în localitatea Sovata. Accidentul s-a produs pe raza localităţii Trei Case, în jurul orei 10.00. Autospeciala Jandarmeriei avea semnalele luminoase şi acustice pornite în momentul în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Poliţiştii rutieri au declanşat o anchetă în acest caz, urmând a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Confirmat COVID-19, după accident

Potrivit mărturiei pe care fiica jandarmului a lansat-o în mediul online, bărbatul de 48 de ani a fost transportat la spitalul din Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale, iar acolo, în urma examinării tomografice, s-a constatat că a suferit o fractură de bazin şi că are o pată pe un plămân.

Denisa Jurje, fiica jandarmului, susţine că bărbatul a fost direcţionat într-un salon pentru pacienţi COVID, ulterior rezultatul testului indicând că este infectat cu noul coronavirus. Deşi, încă din ziua internării, i s-a comunicat că urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale, bărbatul nu a mai fost operat, iar marţi dimineaţă a decedat.

„ L-am sunat şi pur şi simplu plângea de durere la telefon, îmi zicea că nu mai poate, nu mai rezistă. Voiam să îl ajut, dar nu aveam cum eram legată de mâini şi de picioare. Nu puteam să fac absolut nimic pentru el, iar cei care ar fi trebuit să-l îngrijească, respectiv asistentele, nici măcar nu se apropiau de el (..) Nu mai ieşise la baie de trei zile. Asistenta ne-a spus să-i luăm laxative. Ne-am dus la farmacie am luat. Apoi am sunat de la poarta spitalului. Asistenta mi-a spus că am nevoie de răbdare, de multă răbdare că nu are cine să vină. Am sunat din nou după jumătate de oră, iar doamna asistentă mi-a spus să nu o mai deranjez că dacă nu a murit încă mai rabdă încă zece minute”, a povestit fiica bărbatului.

Aceasta a anunţat că familia a angajat un avocat şi un expert care să participe la efectuarea necropsiei, subliniind că va lupta până în pânzele albe pentru a-i face dreptate părintelui.

