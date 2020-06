VIDEO Liceanul care face haine numai din materiale reciclabile. Lucrează exclusiv manual, doar cu acul şi aţa

Acesta este pasionat de design vestimentar de aproximativ doi ani. Modelul a purtat hainele create de licean este verişoara sa, care a absolvit acelaşi liceu, iar locul unde a avut loc prezentarea este unul neconvenţional, şi anume casa părinţilor care se află în construcţie.





„Eu iubest foarte mult natura şi am dorit să fac ceva benefic pentru mediul înconjurător. M-am gândit, astfel, să fac o colecţie din materiale reciclabile, dacă tot am colecţia asta pentru modă. Am folosit nylon, ziare, CD-uri, sârmă, bandă, farfurii şi pahare de unică folosinţă, PET-uri, doze. Am început să lucrez la această colecţie cu puţin timp să intrăm în starea de urgenţă. Pe timpul perioada izolare, m-am gândit că dacă tot am la dispoziţie mai mult timp de ce să nu mă folosesc de el şi am reuşit să termin toată colecţia“, ne spune Christian. Liceanul a reuşit să realizeze 12 ţinute.





Cum şi-a descoperit pasiunea pentru modă

Christian Buză este la a doua colecţie de haine. Prima a fost cu ocazia Balului Bobocilor.

„Mi-am descoperit pasiunea pentru modă la 14 ani, când nu îmi găseam haine pe gustul meu, pentru că voiam ca acestea să aibă ceva special, personal, ca să fie deosebite de ale mele. Am învăţat singur, din cărţi sau de pe Internet. Primul rezultat a fost anul trecut în luna decembrie, când organizatorii Balului Bobocilor de la mine de la liceu m-au întrebat dacă vreau să fac costumele pentru tema balului, care a fost «Zodiac». Am făcut nişte rochiţe din pliuri transparente şi în partea de sus am folosit nişte nylon galben, şireturi şi anumite benzi.

„Degetele mele au fost praf“

Interesant este că liceanul nu a folosit până acum maşina de cusut, ci doar acul şi aţa. Christian ne povesteşte că degetele sale au avut de suferit după ce a cusut o rochie de mari dimensiuni: „Până în prezent, toate ţinutele sunt cusute la mână. Este foarte greu, mai ales la unele rochii. Degetele mele au fost praf după ce am terminat de cusut rochia mai mare, dar s-a meritat sacrificiul. Am lucrat aproape o lună la rochia galbenă. Totul este făcut manual. Îmi doresc să îmi achiziţionez o maşină de cusut“.

A reuşit să vândă patru haine

Christian a reuşit chiar vândă câteva din creaţiile sale: „Din prima colecţia am vândut patru piese.

Mi-am deschis pe Instagram o pagină pentru haine şi m-au contactat câteva prietene din oraş. Cea mai scumpă haină vândută a fost un palton. L-a cumpărat un prieten şi mi-a oferit 200 de lei. Lucrul acesta mă încurajează să merg mai departe“.

Christian îşi doreşte să meargă mai departe în această direcţie după terminarea liceului: „O să merg după absolvirea liceului la Facultatea de Design din Bucureşti. Creaţiile lui Dior mă inspiră foarte mult, dar nu am un model, pentru că îmi doresc ca lucrările mele să fie unice“.





