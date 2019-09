VIDEO Incredibil cum arăta o şcoală din Gorj în prima zi a anului şcolar. „Cum poţi ca părinte sa îţi duci copilul la şcoala în astfel de condiţii“

Elevii au fost primiţi în clase cu ciment pe jos, fără corpuri de iluminat şi doar cu nişte fire care atârnau din tavan şi fără uşi la clasă.

Gabi Stoian, care a realizat filmarea, susţine că părinţii ar fi trebuit să boicoteze deschiderea anului şcolar şi să nu-i lase pe copii să meargă la şcoală până când lucrările nu erau finalizate: „9 Septembrie 2019. Început de an şcolar in localitatea Novaci, din judeţul Gorj. Aici s-a ajuns în urma delăsării şi a lipsei de reacţie. Cum poţi ca părinte sa îţi duci copilul la şcoala in astfel de condiţii ? Comunitatea locală trebuia sa boicoteze începutul anului şcolar în localitate şi sa refuze sa-şi lase copiii sa meargă la şcoala pana în ziua in care lucrările din interiorul claselor de curs erau finalizate în totalitate. Primarul localităţii şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj fug de orice răspundere şi refuză categoric să ia măsuri în consecinţă“.

