Un român a folosit apă de gură şi a ieşit pozitiv la testarea cu aparatul etilotest.  „Am fost condus la spital în viteză mare“

Acesta a fost oprit în trafic şi testat cu un aparat pentru stabilirea alcoolemiei, care a indicat valoarea de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat, cu toate că nu consumase vreo băutură alcoolică, ci doar folosise o apă de gură.

Conducătorul auto a mers imediat la spital cu poliţiştii de la rutieră, unde i s-au recoltat probe de sânge, iar rezultatul făcut de un laborator de specialitate a indicat valoarea zero. Daniel este inginer şi spune că a fost nevoit să piardă mai multe zile şi să achite diferite sume de bani, deşi era nevinovat. Acesta a fost oprit în trafic pe drumul european, dintre Bumbeşti Jiu şi Târgu Jiu.

„După câţiva kilometri parcurşi pe E79-DN 66, am fost oprit de către un echipaj de poliţie, unul dintre agenţi comunicându-mi că am depăşit limita de viteză legală. I-am explicat că nu ştiu cu exactitate cu ce viteză circulam, astfel că este posibil să fi depăşit limita de 110 km/h prevăzută pentru sectorul respectiv de drum. I-am solicitat agentului să-mi prezinte însă înregistrarea care atestă viteza cu care am circulat. Acesta, vizibil iritat, mi-a comunicat că înregistrarea o prezintă doar la solicitarea instanţei de judecată. Ulterior, vizibil iritat, mi-a solicitat să mă supun testării cu alcooltestul.

Am acceptat fără nici o reţinere ştiind că nu am consumat băuturi alcoolice. În urmă testării mele mi-a comunicat că a rezultat o valoare de 0,03 mg/l alcool în aerul expirat. Bineînţeles fără să-mi arate vizual citirea aparatului. I-am explicat agentului că nu consumasem băuturi alcoolice de aproximativ o lună de zile şi că, probabil, rezultatul este determinat de apă de gură Listerine pe care o folosesc zilnic. De altfel, de la momentul la care folosisem acest produs nu trecuseră nici zece minute. I-am explicat agentului de poliţie că nu am consumat alcool, sincer nici nu l-am crezut, şi am cerut să-mi arate aparatul de testat şi să-mi dea posibilitatea să mai suflu încă odată. Mi-a explicat că singură soluţie de a-mi arăta nevinovăţia este de a merge la spitalul orăşenesc Bumbeşti-Jiu, să-mi fie recoltate probe biologice“, menţionează Daniel Vernel-Vîţă, în plângerea depusă la Judecătoria Târgu Jiu împotriva sancţiunii.

Şoferul a fost condus la spitalul din Bumbeşti Jiu, unde i s-au recoltat probe de sânge. „Am fost condus la spital în viteză mare, cu semnalele acustice pornite, unde mi-a fost recoltată o singură probă de sânge, la cererea mea, considerând că, dacă nu am consumat alcool, nu era necesară şi a doua probă de sânge. Am solicitat din nou la spital un nou test cu aparatul de etilotest al poliţiei, dar am fost refuzat din nou. Poliţistul mi-a comunicat că s-a modificat legea din octombrie şi că nu mai există un barem. Tot acesta mi-a spus că cineva mâncase bomboane cu lichior, iar altcineva luase sirop de tuse şi au fost rezultate pozitive în urma testării“.

„O săptămână am fost stresat şi nu am mai putut să fac nimic“

Gorjeanul a fost nevoit să lase maşina în parcare, pentru că nu a mai fost lăsat să plece. „Am fost nevoit să îmi caut un şofer, pentru că trebuia să ajung la Craiova. A fost o întreagă nebunie. Nici nu mai poţi să lucrezi, pentru că eşti afectat psihologic. O săptămână am fost stresat şi nu am mai putut să fac nimic“, ne explică Daniel Vernel-Vîţă.

„Am pierdut două zile de lucru pentru o prostie“

Probele au fost trimise la un laborator din Slatina. „Abia am reuşit să iau legătura cu cei de acolo şi să achit. Mi s-a spus că rezultatul va fi dat poliţiei. Am fost la sediul Poliţiei Rutiere Gorj, unde s-a comunicat rezultatul analizelor de laborator, care indica valoarea zero“, a precizat contucătorul auto.

Daniel Vernel-Vîţă a pierdut mai multe zile la ghişeele unor instituţii: „Am fost pus pe drumuri. Am o firmă de proiectare şi sunt foarte ocupat. Am plătit amenda, în valoarea de 700 de lei pentru alcool. Am fost nevoit să merg şi la instanţa de judecată, unde, din nou, am stat la ghişee. Am pierdut două zile de lucru pentru o prostie“.

Daniel a circulat aproximativ o lună de zile cu o dovadă, după care, în urma rezultatelor de laborat, i s-a eliberat permisul de conducere. Coşmarul nu s-a terminat aici. El trebuie să mai meargă în instanţa de judecată, pentru a se apăra, pentru a anula sancţiunea primită.

Memoriu către poliţie

Daniel Vernel-Vîţă a trimis un memoriui Poliţiei Române pentru schimbarea legislaţiei rutiere: „Consider că în calitate de autoritate care pune în aplicare aceste legi făcute prost este de datoria dumneavoastră de a înştiinţa şi sesiza legiuitorul despre aspectele negative asupra populaţiei ale acestor ordonanţe prost făcute. Probabil ar trebui să se stabilească o limită minimă la aparatul de testare, care să reflecte o alcoolemie rezultată din consumarea băuturilor alcoolice şi limita care să facă diferenţa intre alcoolemie rezultată dintr-un spălat dinţi cu folosire apa de gură, un consum de câteva bomboane de ciocolata cu lichioruri, sau un sirop medicinal, sau alte exemple din practica dumneavoastră“.