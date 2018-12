Studentul român pentru care se bat marii giganţi din industria IT. A lucrat deja până acum pentru Google şi Bloomberg

Radu urmează masterul în Inteligenţă Artificială la Politehnica Bucureşti. „Perioada facultăţii a fost incredibilă din toate punctele de vedere, inclusiv al oboselii, deşi studenţii preferă să îşi amintească doar ceea ce a fost frumos. Dacă vrei să ieşi de acolo cu adevărat inginer şi nu neapărat cu o diplomă, chiar trebuie să tragi puţin de tine. Eu am mers la Politehnică pentru că nu mă simţeam autodidact şi am dorit mereu să am ceva de făcut. Mi se pare că m-am dezvoltat în foarte multe privinţe. Am terminat cu media 9,50 şi am avut bursă în fiecare semestru. Nu cred că acest aspect este relevant, pentru că am prieteni care poate au avut media 8,50 şi sunt extraordinari, pentru că s-au axat foarte mult pe o anumită disciplină“, ne povesteşte studentul.

„Nu mi-am imaginat vreodată că o s-o pot face“

Şi-a dorit de copil să lucreze pentru companii importante ale cărei programe le foloseam. Visul i s-a îndeplinit şi chiar a reuşit mai mult decât îşi imagina. „Când eram copil, dar şi în liceu, nu îmi imaginam ceva mai mult decât să lucrez la Microsoft, pentru că foloseam Windows. Voiam să lucrez în echipa lui Bill Gates. Era un vis pentru mine să lucrez la Microsoft, Facebook, Google, Bloomberg. Era pentru mine paradisul. Când am ajuns la facultate, am început să dau interviuri şi să aplic, pentru că nu eşti contactat de companii mai ales când eşti în primii ani. Am aplicat singur şi am fost chemat la interviuri. Am susţinut interviurile şi am trecut la Microsoft, Bloomberg, Google, iar pentru prima dată în viaţă a trebuit să fac o alegere pe care nu mi-am imaginat vreodată că o s-o pot face. Cum pot eu să refuz Microsoft şi să mă duc la Bloomberg sau la Google. A fost un sentiment incredibil“, ne-a relatat Radu.

A lucrat în Londra şi în Zurich

Radu a urmat internship-uri la Bloomberg şi Google. A avut multe de învăţat, iar experienţa pe care a trăit-o a fost de excepţie. „Primul internship a fost la Bloomberg, în vara din anul III, în 2017. A fost un internship plătit în Londra. Am fost o vară în Londra. A fost mult mai mult decât îmi imaginam, din punct de vedere al dezvoltării tehnice, cât şi personale. Am stat de vorbă cu oameni care sunt în vârful piramidei şi nici nu ştiam de ce vorbesc oamenii aceia cu mine, pentru că eu eram un biet intern. Din punct de vederea social, compania este incredibilă. Am crescut foarte mult. În anul următor am ales să schimb compania şi am mers la Google în Zurich. A fost, de asemenea, o experienţă pe care nu o s-o uit vreodată. O să mă întorc în vara următoare tot la Google, ceea ce înseamnă că mi-a plăcut acolo din punct de vedre tehnic şi cred că aş putea să mă dezvolt pe direcţia pe care o vreau eu în acest moment“, a spus Radu Stochiţoiu.

Proiectul la care a lucrat la Bloomberg începe să fie utilizat din ce în ce mai mult.

„La Bloomberg, am lucrat la un proiect, în cadrul unui echipe, care a fost luat de la zero. Eu m-am ocupat de un sistem real-time distribuit care să ia preia date introduse de useri şi să le ducă în sugestii pentru nişte alerte securizate inteligente. Am aflat acum o lună sau două că proiectul din vara lui 2017 începe să fie foarte folosit şi m-am bucurat foarte mult. Am avut şi un mentor care s-a ocupat de mine. Am primit şi un salariu, care a fost probabil mai mare decât în România, pentru că era raportat la viaţa din Londra. La Google am făcut o structură de experimentat idei de învăţare automată tot pentru inteligenţa artificială de viitor. Acum o să văd cât de mult a fost folosit sau nu, dar eu sper că le-a plăcut ce am făcut acolo“,

a precizat Radu.

„Mi-aş dori să rămân în ţară“

Cu toate că a primit multe oferte de angajare, Radu vrea să se dedice în continuare studiului: „Am decis să mă concentrez foarte mult pe studiu pe timpul masterului şi să renunţa la ideea de a mă angaja, deşi îţi aduce foarte multe plusuri. Am primit oferte de la mai multe companii pentru a mă angaja. Experienţa de muncă poate că este mai valoroasă decât studiul, uneori. Poate că o să încerc câteva idei de bussines, poate că o să mă angajez. Nu sigur ce drum o să aleg“.

Radu îşi doreşte să trăiască în România, dar oferta din străinătate este foarte tentantă. „Mi-aş dori să rămân în ţară. Nu mi-am dorit vreodată să plec, doar că experienţa asta este incredibilă. Nu aş putea să ştiu când va putea România să ofere ceea ce oferă străinătatea din toate punctele de vedere, de la beneficii şi până la relaxare. Oamenii sunt extraordinar de competenţi“, consideră Radu Stochiţoiu.