Salvatorii de la ISU au reluat căutările tânărului care a căzut în râul Jiu VIDEO

„În aceasta dimineaţa, începând cu ora 08:30, au reînceput căutările persoanei dispărute in apele Jiului. Intervenţia este in desfăşurare, la fata locului fiind două echipaje de pompieri cu două bărci pneumatice cu motor. Căutările au loc in zona barajului de la Vârţ şi in aval de acesta", a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj

Se afla într-o barcă împreună cu un prieten

Mihai Beuran este de negăsit după ce a căzut în râul Jiu. Acesta de căsătorise cu doar o zi înainte de aceste nefericit eveniment, iar soţia lui este gravidă.



Tânara a lansat un apel pe Facebook pentru ca cei care îl cunosc pe Mihai să se roage pentru a fi găsit în viaţă.

„Doi bărbaţi de 28 şi 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, au ales să se distreze într-un mod neobişnuit. Aceştia se deplasau, aseară, cu o barcă pneumatică din direcţia municipiului Târgu Jiu către oraşul Rovinari. Mihai Laurenţiu Beuran, de 28 de ani, s-a dezechilibrat şi a căzut în râul Jiu.

La faţa locului a intervenit un echipaj din cadrul ISU Gorj, care a reuşit să-l preia pe bărbatul de 35 de ani, din barca ce rămăsese imobilizată de curenţi în zona digului.

În continuare, au fost efectuate căutări în zona adiacentă digului, însă Beuran Mihai Laurenţiu nu a mai fost găsit.

În momentul în care a căzut din barcă, acesta purta o pereche de pantaloni scurţi de culoare neagră, fără alte elemente de vestimentaţie“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.