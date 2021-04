Primarul unei comune din Gorj, condamnat la închisoare cu executare. Sentinţa este definitivă

Sentinţa este definitivă şi a fost emisă de Curtea de Apel Craiova:

„Condamnă pe inculpatul Nioaţă Michy, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată. În baza art. 66 alin.1 lit. a), b) ?i g) ?i art. 67 C.pen. condamnă inculpatul Nioa?ă Michy la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o durată de 2 ani, a următoarelor drepturi : a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, care se va executa, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. 1 lit. b C.p., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin.1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen. Face aplicarea disp. art. 60 Cod penal. În baza art. 322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal (7 acte materiale), Condamnă pe inculpatul Nioa?ă Michy la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În baza art.38 alin.1 ?i art.39 alin.1 lit.b) C.pen. dispune contopirea pedepselor de 2 ani închisoare ?i pedeapsa de 9 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 9 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani ?i 3 luni închisoare, în regim de detenţie“, a stabilit instanţa de judecată.





Şi fiica sa a fost condamnată în acest dosar penal, la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.



De asemenea, fostul director al Direcţiei Agricole Gorj a primit o pedeapsă tot cu suspendare: „Condamnă Gogelescu Valeriu la 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată“.