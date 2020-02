Primar acuzat de un consilier local că i-a făcut avansuri sexuale: „Mi-a făcut declaraţii de dragoste“. Reacţia edilului

Consilierul local Gheorghe Dănăşel susţine că a fost prieten cu primarul Florin Jurebie până când acesta i-ar fi făcut anumite propuneri de natură sexuală. Consilierul spune că a făcut public acest lucru chiar într-o şedinţă a Consiliului Local, în prezenţa primarului.

„Eu eram prieten cu el. El nu are familie, doar eu am. Când am văzut că are alte apucături, nu l-am mai băgat în seamă. Eu nu pot să stau la masă cu băieţi din ăştia care sunt burlaci. Eu menţin ce am spus în şedinţa de Consiliu. Nu am spus că este homosexual. Am spus că mi-a făcut avansuri sexuale. Eu am zis ce mi-a spus. Am avut o discuţie cu el în primăvara anului trecut. I-am spus amical să se însoare şi el, dar mi-a spus că nu poate să se însoare, că are şi alte lucruri şi că nu e perfect. (...) Într-o şedinţă de consiliu a spus că înregistrează şi i-am spus să înregistreze. Să-mi facă plângere. Ce mi se poate întâmpla că mi-a făcut declaraţii de dragoste“, a spus consilierul local la Radio Infinit.

Acesta a spus că nu mai vrea să candideze pentru un nou mandat, deoarece nu poate sta la masă cu primarul: „Cum să-l mai privesc în ochi pe un asemenea om? Mai bine renunţ eu. A venit la mine, la casa pe care o am pe teritoriul localităţii Crasna. Eu i-am cerut să plece, pentru că nu are ce să facă, fiindcă e pe teritoriul altei comune. Am dovedit în instanţă că am dreptate“.

Cum se apără primarul

Primarul Florin Jurebie susţine că la mijloc sunt interese politice şi că în spatele consilierului sunt persoane care vor să-i ia locul. Mai mult, edilul susţine că Gheorghe Dănăşel vrea să se răzbune pe el după ce a fost amendat de Garda de Mediu Gorj: „A fost prins când fura apă în apropierea puţurilor noastre şi riscam să rămânem fără apă. A fost şi amendat de Garda de Mediu cu 7.500 de lei. Ceea ce face el este un mod mârşav de a se răzbuna. Îmi este jenă să vorbesc despre mizeriile pe care le afirmă acest consilier, care este împotriva comunităţii. Nu am cuvinte cât de josnic este. În spatele lui sunt alte interese“.

Edilul spune că a făcut plângere la Parchetul Judecătoriei Novaci împotriva consilierului Gheorghe Dănăşel, susţinând că a fost defăimat de către acesta, fiindu-i aduse grave prejudicii de imagine.