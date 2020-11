Gorjean arestat preventiv pentru şantaj şi cămătărie

Acesta a fost reţinut alături de Constantin Gherghe şi Tiberiu Groşeanu, dat procurorii nu au făcut faţă de cei doi propunere de arestare preventivă, fiind cercetaţi în libertate.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.610/P/2020 cu privire la inculpatul Pavălă Andrei. În baza art.202 C. proc. pen., art.223 alin. (2) C. proc. pen. şi art.226 C. proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului: Pavălă Andrei, cercetat pentru comiterea unei infracţiuni de şantaj în formă continuată şi camătă în formă continuată,fapte prev. şi pedepsite de art.207 al.1 şi 3 cu aplicarea art.35 alin. 1 C.p.(4 acte materiale ), art.351 cu aplicarea art.35 al.1 c.p. ,totul cu aplicarea art.38 al.1 c.p.(34 de acte materiale), pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 05.11.2020, până la 04.12.2020, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă cu privire la inculpatul Pavălă Andrei în conformitate cu dispozitivul prezentei încheieri. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 05.11.2020, orele 22:00, în prezenţa inculpatului Pavălă Andrei şi a reprezentantului Ministerului Public, la Judecătoria Tg-Jiu“, se arată în sentinţa instanţei de judecată.

Din cercetările efectuate de poliţişti, a reieşit faptul că faptele ar fi fost săvârşite între anii 2017 - 2020, faţă de 18 persoane, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, iar, în cursul zilei de astăzi, cei trei bărbaţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.