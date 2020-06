FOTO Căsuţa unui elev sărman pasionat de lectură, renovată de voluntari. „Suntem oameni simpli, nu avem vreo afacere şi nu facem politică“

Cea mai fericită zi din viaţa lui Valentin a fost în urmă cu trei ani, când căsuţa în care locuieşte a fost racordată la energie electrică, în urma ajutorului primit de la Primăria Alimpeşti. Peste puţin timp va fi o altă zi fericită din viaţa băiatului, deoarece camera în care trăieşte va fi renovată în totalitate. „Un prieten m-a anunţat despre cazul lui care a fost prezentat în presă. Povestea lui Valentin m-a impresionat enorm de mult, mai ales că este crescut doar de tată şi că-i place să înveţe şi să citească. Nu am stat pe gânduri şi am decis să mă implic. Am fost prima dată cu câteva pachete şi am văzut camera în care trăieşte. Atunci mi-a venit ideea să renovăm camera. Am prezentat dorinţa noastră pe Facebook şi am făcut un apel la cei care ne pot ajuta cu materiale. Am început să strângem materiale. Am reuşit să turnăm şapa, am refăcut pereţii şi astăzi trebuie să mai aplicăm adeziv. Apoi, vrem să facem scara“, ne-a povestit Elena Daniela, unul dintre voluntari.

Materiale de construcţie donate continuă să sosească. „Dacă vor continua să vină materiale, ne gândim să le renovăm toată casa, şi să facem o baie. S-a implicat şi primarul în acţiunea noastră“, a mai spus Elena Daniela.

„Tatăl este foarte muncitor“

Aceasta a fost impresionată de eforturile tatălui pentru a-şi ajuta copii: „Tatăl este foarte muncitor şi ne-a spus că o să muncească până la ultima suflare pentru ei. Munceşte cu ziua la oamenii din comună. Sunt şapte fraţi sunt în total, iar Valentin este cel mai mic. Restul s-au căsătorit şi au plecat de acasă. Alţii sunt la liceu şi nu mai stau acolo. Doar Valentin stă zi de zi“.

Voluntarea ne spune că se va ocupa şi de mobilarea camerei băiatului.

„Suntem oameni simpli“

Voluntarii care s-au implicat pentru a aduce un strop de fericire în viaţa lui Valentin sunt oameni simpli. Elena este contabil la o societate şi vine în timpul liber pentru a ajuta familia pasionată de lectură din Alimpeşti. „Ne-am adunat cam cinci voluntari care ne implicăm. Suntem oameni simpli. Nu avem vreo afacere şi nu facem parte din niciun partid politic“.

„Vreau să merg la Liceul Militar de la Alba Iulia“

Valentin a fost surprins de numărul mare de voluntari care i-au sărin în ajutor: „Nu mă aşteptam să vină aşa de mulţi oameni să ne ajute. Chiar a fost o surpriză mare. Sunt elev în clasa a VII-a şi am numai note mari la şcoală. Eu vreau să merg la Liceul Militar de la Alba Iulia. O să învăţ mult pentru a intra la acest liceu“.