Elevă de 13 ani care studiază în Franţa acuză CFR de discriminare. „Am plecat supărată, pentru că mă consider nedreptăţită“

Diana Socu ne-a povestit că a mers la agenţia CFR din Târgu Jiu, dar casiera a refuzat să-i acorde scutirea de la plata biletului, motivând că nu se încadrează în normele legii, deoarece locuieşte în Franţa: „Acolo, am întrebat dacă ar putea să îmi aplice reducerea pentru elevi şi mi s-a spus că trebuie să-i prezint certificatul de naştere şi carnetul de elev. I-am dat carnetul de elev şi mi-a spus că nu este un românesc. I-am spus că învăţ în Franţa. Mi-a răspuns că nu poate să-mi acorde reducerea, pentru că, dacă sunt controale pe tren, atunci trebuie să achite ea diferenţa. Am plecat supărată pentru că mă consider nedreptăţită. Sunt cetăţean român, am act de identitate românesc şi părinţii mei sunt din România“.

Plângere la Protecţia Consumatorului

Bunica elevei a precizat că a depus o plângere la Protecţia Consumatorului: „Probabil că legea ar trebui reviuzuită, pentru că cei de la Ministerul Transporturilor au răspuns că nu este stipulat clar în lege. Dar, Franţa şi România sunt state europene, iar în mod normal trebuie ca şi copiii români care studiază în străinătate să beneficieze de aceleaşi drepturi“.

