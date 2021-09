Doi cunoscuţi afacerişti din Gorj, acuzaţi de hărţuire sexuală de către o angajată. Cum se apără aceştia

Cazul se află în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.





Mihaela Lavinia B. a relatat că cei doi patroni i-au făcut avansuri împotriva voinţei sale: „Am fost hărţuită sexual de cei doi făptuitori, Besoi Constantin şi Besoi Robert, administratorii societăţii. Aceştia m-au atins, m-au mângâiat împotriva voinţei mele, m-au agresat verbal, inducându-mi o stare de teamă, de repulsie, anxietate, depresie. Mai mult decât atât, Besoi Constantin s-a desfăcut la şliţ şi a încercat să mă determine să fac sex oral în data de 30.05.2021“, se arată în plângerea penală.





„Am fost nevoită să părăsesc locul de muncă“

Mihaela Lavinia B. mai susţine că a fost nevoită să renunţe la serviciu ca urmare a hărţuieililor la care a fost supusă: „Datorită hărţuielilor celor doi făptuitori, nu am mai putut face faţă sarcinilor de serviciu şi, în urma discuţiilor avute cu soţul meu, am fost nevoită să părăsesc locul de muncă, mediul de lucru devenind umilitor, ostil şi jignitor“.

Femeia le cheamă drept martore pe fostele sale colege şi solicită să fie ridicate imaginile de pe camerele de supraveghere video, prin care să demonstreze cele relatate. „Vă solicit să ridicaţi cât mai repede imaginile video luate de camerele de supraveghere stocate la sediul societăţii“, mai cere femeia în plângerea depusă.





Omul de afaceri o acuză de şantaj

Omul de afaceri Constantin Besoi spune că plângere a avut scopul de a-l şantaja atât pe el, cât şi pe celălalt administrator, şi că nimic din cele prezentate de femeie nu s-a întâmplat: „Am văzut că am fost reclamat. Să scrie ce vrea. Să vedem pe urmă ce va fi. Bineînţeles că nu s-a întâmplat nimic din ceea ce spune. Scopul ei a fost altul, dar nu pot să discut acest lucru prin telefon. Ea spune de toată lumea şi de colegele ei. Toţi ştiu ce făcea ea, şi atunci când era de serviciu. (...) A luat nişte bani şi mi s-a spus şi de soţul ei că «Lasă că o să vezi că o să bagi tu mâna în buzunar». Lucrezi timp de un an de zile şi cum poţi să accepţi nişte chestii de care spune acum că s-au întâmplat. De ce a trebuit să stea un an de zile. A luat un credit de la bancă şi soţul l-a cheltuit. A încercat un şantaj. Nu am depus plângere, dar ştiu ce trebuie să fac. Dumnealor le plac astfel de lucruri“.

