Ce mănâncă pacienţii internaţi într-un spital din România şi într-unul din Italia. „În două săptămâni cât am fost internat am primit acelaşi mic dejun“

Micul dejun a fost tot timpul la fel. „În două săptămâni cât am fost internat la SJU am primit acelaşi mic dejun, servit în jur de ora 10.00, adică margarină cu dulceaţă pe pâine neagră şi un ceai, iar o dată am primit şi urdă pe pâine neagră cu ceai. În rest, nu am văzut vreun ou, brânză topită, salam, crenvurşti ori alte alimente care ar trebui să fie folosite în alimentarea pacienţilor care nu sunt la regim”, a declarat pacientul pentru publicaţia Gorjeanu. Acesta a spus că masa de prânz era acceptabilă, iar cea de seara era servită de fapt după-amiaza:

„Masa de prânz era singura acceptabilă, în schimb seara primea doar nişte macaroane cu brânză ori vreo mâncare de cartofi şi ceai, tot la caserole. Din păcate, masa de seară ni se servea după ora 17.00, la ora 18.00 toţi pacienţii fiind aşa de sătuli că până dimineaţa ne chiorăiau maţele. Noroc cu aparţinătorii care ne completau masa”.

În schimb, Gheorghe Ţăran, care trăieşte în oraşul Motru, din judeţul Gorj, a publicat pe Facebook o fotografie cu meniul pe care l-a primit atunci când a fost internat într-un spital din Italia. Astfel, meniul era copus din: supă, carne de vită, salată şi fructe.

