Brâul lui „Nea Mărin Miliardar”, piesă de rezistenţă a muzeului de la Stâna Ştefanu de pe Transalpina VIDEO

Muzeul conţine sute de obiecte, de la costume şi până la obiecte mari de mobilier. Unul dintre cele mai importante este brâul lui nea Mărin, care i-a fost donat de nepotul vestitului actor.

„Am umblat peste tot, după ce stâna a ars, în anul 2020. Chiar şi din Dolj am diferite obiecte tradiţionale, iar cele mai importante ne-au fost donate de către Sucă, nepotul lui Amza Pelea, care trăia atunci şi avea grijă de Casa Memorială a lui nea Mărin. A fost impresionat de povestea mea, că stâna a luat foc, şi ne-a donat un brâu, o paporniţa şi damigeană. Brâul este cel folosit în film“, a povestit băciţa Mărioara Băbu, care a fost inclusă de curând de către Ministerul Culturii în categoria „Tezaur Uman Viu“, pentru preparatele culinare pe care le realizează.

„Am umblat prin toate satele“

În micul muzeu, care este ca un magnet pentru turişti, sunt costume vechi şi de un secol.

Foto: Alin Ion

„Am costume vechi şi de peste 100 de ani. Am zeci de costume populare. Nu le mai ştiu numărul. Am umblat prin toate satele, în special în cele din zona de sub munte. Am primit multe sub formă de donaţie“, a povestit băciţa.

Pat din paie vechi de 100 de ani

Foto: Alin Ion

Vizitatorii au posibilitatea să vadă un război de ţesut sau un fier de călcat cu cărbuni. „Avem un fier de călcat cu cărbuni. Eu am călcat cu aşa ceva. Avem şi o troacă pe care o foloseam la legănatul copiilor. Aşa i-am crescut. Patul cu paie a fost donat de cineva din Băileşti şi are 100 de ani. Am mai şi cumpărat diferite obiecte de la persoane care au dorit să renunţe la ele“.

Turiştii care ajung la stână pot să viziteze gratuit muzeul şi să se delecteze cu mâncărurile, care au primit atestat de „produs tradiţional“. „Este deschis un punct gastronomic local. Eu gătesc tradiţional la vatră“, a explicat ciobăniţa.

Vă recomandăm că citiţi şi