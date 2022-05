Adolescentul actor, aflat în scaun rulant, care interpretează pe scenă propria dramă VIDEO

Unul dintre elevii actori care au urcat pe scenă şi-a jucat propril rol din viaţa reală, acela de persoană cu dizabilităţi. Iustin Cosmin Ion (18 ani), elev în clasa a XI-a, la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu“ din Târgu Jiu, nu se poate deplasa pe propriile picioare din cauză că suferă de tetrapareză spastică.





Piesa „Jocul de-a scena“ a prezentat drama trăită de Iustin, dar şi de mama acestuia, care are grijă în permanenţă de el. Adolescentul a interpretat foarte bine rolul său, iar tânăra care a jucat rolul mamei a fost magistrală. Tinerii de la Liceul de Arte au fost răsplătiţi cu premiul I, fnd aplaudaţi la scenă deschisă.

„Am avut doar la început câteva emoţii, după care m-am concentrat asupra rolului. Subiectul piesei a fost chiar despre viaţa mea. A fost o experienţă frumoasă. A fost pentru prima dată câmnd am jucat în faţa unui public atât de numeros. Le mulţumesc şi colegilor care m-au susţinut“.





Persoanele cu dizabilităţi nu sunt privite prea bine în societate

Piesa „Jocul de-a scena“ a fost regizată şi scrisă de către actorul şi profesorul Prompiliul Ciochia, împreună cu elevii săi. „Este o creaţie colectivă la clasele de a X-a şi a XI-a. Am avut ca temă problemele persoanelor cu dizabilităţi, care nu sunt privite prea bine în societate deaorece oamenii nu sunt obişnuiţi să-i accepte uşor pe oamenii care sunt diferiţi. Am făcut un text prin care ne-am dorit să arătăm problemele prin care trec atât cei care au probleme de sănătate, dar şi familiile lor. Şi-au adus cu toţii aportul. Ne-am emoţionat noi şi am mers mai departe, să încercăm să emoţionăm pe alţii“.





„Iustin s-a depăşit şi a fost minunat“

Pompiliu Ciochia a fost mulţumit de interpretarea lui Iustin: „S-a depăşit şi a fost minunat. A fost prima dată emoţionat de situaţia scenică, emoţionat de publicul din jur care l-a primit foarte bine şi, apoi, a fost emoţionat şi impresionat de colegii săi din distribuţie. A fost singurul care şi-a jucat propriul rol, faţă de ceilalţi colegi. La actor este cel mai greu să te joci pe tine, iar Iustin şi-a jucat povestea lui, care a fost imaginată de noi, pe nişte filoni de adevăr, dar pentru el a fost cel mai dificil, o dată să-şi depăşească problemele lui şi, apoi, să se identifice cu personajul“.