Descoperire de groază pentru locatarii unui bloc din Târgovişte. O femeie s-a aruncat de la etajul 9 VIDEO

Potrivit anchetatorilor, femeia avea 53 de ani şi nu locuia în blocul lângă care a fost găsită fără suflare, din microraionul 6, din Târgovişte. Oamenii spun că ieri a fost zărită dând câteva ture pe lângă bloc.

„Nu e din bloc, că dacă era din bloc trebuia să fie ori în capot, ori în haine de casă. Ieri eu am văzut-o aici în zonă, era cu o domnişoară roşcată şi am văzut-o, a căzut pe partea cealaltă, am vrut eu să mă duc să o ajut şi când a am ajuns eu a ajutat-o domnişoara cu care era”, ne-a spus o locatară.

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru victimă.

„Spune cineva că ar fi găsit-o de la opt dimineaţa, geanta şi încălţămintea. Oricum era tardiv. Doamna nu mai prezenta funcţii vitale compatibile cu viaţa. Nu s-a mai putut face nimic”, ne-au spus medicii.

Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicina Legală, iar poliţiştii efectuează cercetari, urmând sa se stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului.