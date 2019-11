Turiştii au votat cele mai populare destinaţii din Europa în 2019

Astfel, pe podium în topul celor mai populare destinaţii din Europa, în 2019, potrivit tripadvisor.com, regăsim Londra, Paris şi Londra.

Topul celor mai populare destinaţii din Europa în 2019

1. LONDRA

Londra este capitala Angliei şi a Regatului Unit. Este cel mai important centru politic, financiar (datorită City-ului), cultural şi artistic al Regatului Unit, şi unul dintre cele mai importante oraşe ale lumii.

Populaţia Londrei este de 7.421.229 locuitori (la 1 ianuarie 2005) în Londra Mare, cărora li se adaugă alte câteva milioane din zona metropolitană. Există o imensă diversitate de etnii, culturi şi religii, Londra fiind unul din cele mai cosmopolite oraşe din Europa şi din lume. Aici locuiesc, permanent sau temporar, mulţi dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii.

În Londra se găsesc sediile a numeroase instituţii şi corporaţii de importanţă globală; multe clădiri importante: palate, muzee, teatre, săli de concerte, aeroporturi, staţii de cale ferată, numeroase ambasade şi consulate.

2. PARIS

Paris este capitala Franţei şi cel mai mare oraş din ţară. Oraşul este traversat de fluviul Sena, în nordul Franţei, în mijlocul regiunii Île-de-France (cunoscută şi ca regiunea Paris). Oraşul în limitele sale administrative (cele 20 de arondismente) este în mare parte neschimbat din anul 1860, având o populaţie de 2.211.297 locuitori (ianuarie 2008), iar zona metropolitană Paris are o populaţie de 12.089.098 locuitori (ianuarie 2008). Este una dintre cele mai populate zone metropolitane din Europa. Parisul a fost unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii occidentale pentru aproape 1.000 de ani, înainte de secolul al XIX-lea şi cel mai mare oraş din lume între secolele XVI-XIX.

Parisul este astăzi unul dintre cele mai mari centre economice şi culturale din lume, iar influenţa sa politică, educativa, divertisment, mass-media, modă, ştiinţă şi arte contribuie la considerarea sa drept unul dintre cele mai importante oraşe din lume.

3. ROMA

Roma este capitala Italiei. Situat pe malul fluviului Tibru, oraşul are o istorie îndelungată fiind de-a lungul secolelor capitala Republicii Romane, a Imperiului Roman, a Bisericii Romano-Catolice şi a Italiei moderne. Roma are o populaţie de 6.000.000 persoane. Aria metropolitană are o populaţie de circa 4 milioane de locuitori. Este capitala regiunii Lazio şi a Provinciei Roma.

Roma este un important centru turistic. Printre monumentele cele mai faimoase se numără Colosseumul şi Columna lui Traian. O enclavă a Romei este şi statul Vatican, un teritoriu suveran al Sfântului Scaun situat într-un cartier roman. Este cel mai mic stat din lume, şi capitala singurei religii care are reprezentaţie în Naţiunile Unite (ca un stat observator non-membru).

4. Creta - Grecia





Creta este cea mai sudică insulă greacă la Marea Egee, constituind una din provinciile Greciei. La rândul ei, provincia Creta cuprinde următoarele 4 prefecturi: Chania, Heraklion, Lasithi şi Rethimno.







5. Barcelona - Spania





Barcelona este capitala Cataloniei, o comunitate autonomă din nord-estul Spaniei. Este de asemenea al doilea cel mai mare oraş al Spaniei, după Madrid. Barcelona se află pe coasta Mediteranei, 160 km sud de lanţul muntos Pirinei, care reprezintă graniţa cu Franţa.



6. Istanbul - Turcia





Istanbul, numit în antichitatea greacă Byzantion, apoi, după anul 330 d.Hr., Constantinopol, a fost capitală a Imperiului Roman, pentru două scurte perioade dintre anii 324-395, a Imperiului Roman de Răsărit, denumit şi Imperiul Bizantin de istoriografia umanistă, între 395-1204.



7. Praga - Cehia





Praga este capitala Republicii Cehe. Oraşul este situat pe râul Vltava, în Boemia Centrală, şi are aproape 1,67 milioane de locuitori, fără a fi luaţi în calcul şi cei aproximativ 300.000 de navetişti, care lucrează în oraş, dar nu locuiesc aici.



8. Lisabona - Portugalia





Lisabona este capitala Portugaliei şi are 550.000 locuitori conform statisticilor din anul 2001. Este plasată pe coasta de vest a ţării, la Oceanul Atlantic, unde râul Tejo, se varsă în ocean. Inima oraşului este „Baixa” sau "Oraşul de Jos", zonă unde se află Castelul São Jorge şi Catedrala Santa Maria Maior.



9. Mallorca - Insulele Baleare





Insulele Baleare (Illes Balears numele oficial în catalană, Islas Baleares în spaniolă) sunt un arhipelag în vestul Mării Mediterane, formând o comunitate autonomă din Spania. Capitala comunităţii autonome este Palma de Mallorca. Comunitatea autonomă este compusă dintr-o singură provincie, cu acelaşi nume.



10. Tenerife - Insulele Canare





Tenerife este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, aparţinând Spaniei. Insula are o lungime de 80 km, o lăţime de 50 km şi o suprafaţă de 2.034,38 km².