Seceta profundă întârzie culturile de toamnă. Avertismentul specialiştilor pentru consumatorii alimentelor de bază

În această perioadă a anului ar fi trebuit să fie făcute culturile de toamnă, dar fermierii au aflat că în pământ nu mai e nicio picătură de apă până la o adâncime de aproape doi metri.

„Situaţia este dramatică. Nu cunosc situaţia fiecărei localităţi, dar în foarte multe areale nu se poate lucra. Nu mai spun că producţiile sunt mult diminuate din cauza secetei prelungite. Noul an agricol nu poate începe fiindcă nu pot fi pregătite terenurile”, a spus secretarul general al Federaţiei Sindicatelor din Agricultură „Terra”, Tudor Dorobanţu.

Rapiţa şi orzul sunt culturile care ar fi trebuit să fie însămânţate deja.

„La ora aceasta, rapiţa trebuia să fie în pământ. După 25 august ea se seamănă. De asemenea, pe 20 septembrie ar trebui să înceapă în forţă semănatul orzului, dar nu se poate. E nevoie de ploaie ca să se înmoaie pământul. Efectiv utilajele nu pot fi folosite din cauza secetei profunde. A fost oarecum asemănătoare situaţia şi anul trecut. La mine în zonă s-au pus anul trecut aproape 1.000 de hectare de rapiţă şi nu a răsărit nici măcar un firişor. Acum nu s-a mai pus nimic, vă daţi seama. Cheltuielile sunt foarte mari, iar pierderile sunt enorme. Când crezi că faci producţie vin ploile şi îţi dau planurile peste cap”, mai spune acesta.

Ca de fiecare dată când agricultura este dată peste cap de vreme, scumpirile sunt inevitabile.

„Trendul este de a creşte preţul alimentelor, pe bună dreptate. Materia primă tot creşte, de la an la an. Mă întreb cum de se întâmplă că preţul la grâu este acelaşi de 10 ani, între 50 şi 60 de bani, dar preţul la pâine şi alte produse tot creşte, de la an la an. E normal să crească în condiţiile în care o serie de elemente se scumpesc. Vremea nu mai este ca acum 10-15 ani. Sunt o serie de lucruri care au scăpat de sub control, începând de la materialul săditor”, adaugă Tudor Dorobanţu.

Ţăranii din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, spun că, din cauză că nu a plouat în partea a doua a verii, recolta de dovleci s-a înjumătăţit faţă de anul trecut.

Bărăgan şi Dobrogea sunt zonele cele mai afectate de secetă.

