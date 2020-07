Mesajul managerului unui spital, în prima zi în care unitatea va trata exclusiv bolnavi COVID. „Începem lupta!”

De luni, 13 iulie, Spitalul Orăşenesc din Găeşti va trata doar bolnavii de COVID-19.

„De luni, 13 iulie devine spital suport covid, 100%, şi nu mai poate îngriji decât bolnavi confirmaţi covid pozitiv. Împreună cu o echipa de specialişti din Direcţia de Sănătate Publica Dâmboviţa am încercat sa găsim soluţii parţiale, dar construcţia monobloc, unipavilionara a acestui spital nu ne permite sub nici o forma sa menţinem activitate non covid în condiţii de siguranţă absoluta pentru pacienţi şi personal. Ştim ca proximitatea cu spitalul nostru, asa cum era, va oferea un grad de siguranţă şi confort, dar nu putem face mai mult. Judeţul Dâmboviţa are din păcate un loc fruntaş în cazuistica COVID”, le-a transmis găeştenilor dr. Laurenţiu Beluşică, managerului spitalului.

„Începem lupta deschisă”

„Până acum am luptat cu un duşman perfid, ascuns şi necunoscut, fiecare pacient fiind considerat posibil infectat. De luni dimineaţă începem lupta deschisă. Am perfectat protocoalele de lucru, achiziţionam substanţe dezinfectante şi echipament de protecţie. Am reuşit zilele acestea să angajăm un medic epidemiolog (specialitate extrem de importantă în activitatea antipandemie) care a acceptat să ni se alăture în lupta, lucru pentru care îi mulţumim”, a declarat medicul.

„Îngrijirea pacienţilor covid pozitiv este prioritară, dar şi protejarea personalului este o prioritate absolută. Nu ştim cât o să dureze această situaţie, nu ştim foarte bine cum o să evolueze. Este o boală cel puţin ciudată, acum, vara, când toate gripele scad ea creşte în incidenţa, fiind de fapt tot o boală gripală. Va asigurăm că vom face tot ce depinde de noi pentru a reveni cât mai curând la regimul normal de lucru. Să aveţi grijă de voi”, a mai spus managerul. Spitalul din Găeşti ar putea trata cel mult 120 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

Managerul a precizat, la Digi24, că nu a fost consultat înainte de a se lua această decizie de către DSP. „Nu am fost consultat deloc, nici măcar dacă pot să îngrijesc bolnavi Covid. Avem secţie de terapie intensivă, dar nu avem medic anestezist, deci nu putem să îngrijim bolnavii grav Covid. Încă nu ştiu câţi bolnavi vor veni, eu sunt pregătit să primesc 120 de bolnavi. Ce stare vor avea şi ce medicamente vor avea, aici am o problemă că ei vor veni cu o medicaţie în pungă pentru 24 de ore, iar eu am la dispoziţie ziua de luni să le cumpăr medicamente pe care nu le am, ca să le am începând de marţi dimineaţă pentru ei”, a declarat managerul pentru sursa citată.

