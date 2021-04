Mesajul fostului prefect de Dâmboviţa, Ioan Marinescu, după ajutorul primit: „Sunteţi modele demne de urmat”

Afecţiunea are o singură rezolvare - operaţia. Aceasta poate fi efectuată printr-o intervenţie la o clinică din Turcia.

Ajutorul primit a avut şi efectul scontat. Fostu prefect urmează să plece în Turcia unde va fi supus unei intervenţii chirurgicale.

„Vă mulţumesc din tot sufletul, sunteţi modele demne de urmat. Se spune că dumnezeu lucrează prin oameni! Se înţelege că fiecare din noi purtăm o „particulă” divină care ne solidarizează în momentele dificile pe care viaţa ni le pune în faţă! Şi eu am donat sânge, atâta timp cât vârsta mi-a permis. Şi eu am ajutat pe oricine mi s-a adresat atât oficial cât şi în privat, indiferent de statutul social! Sunt copleşit de mobilizarea exemplară de care aţi dat şi daţi dovadă, confirmând zicala: binele făcut… ţi se întoarce înzecit! Numai datorită vouă, maine seară, urmează să fac deplasarea în Turcia! Oricine vrea şi poate să mai doneze sânge poate s-o facă în sprijinul altor oameni care au probleme şi, credeţi-mă, sunt foarte mulţi! Vă mulţumesc din tot sufletul, sunteţi modele umane demne de urmat! Cu prietenie, preţuire şi respect! Toate cele bune tuturor!”, a scris Ioan Marinescu pe pagina sa de Facebook.