Locale 2020. Victorie fără drept de apel a PSD în Dâmboviţa. Primarul Cristian Stan şi-a nimicit adversarii

PSD Dâmboviţa a câştigat alegerile în 63 de localităţi, respectiv în 59 de comune, în municipiile Târgovişte şi Moreni şi în oraşele Pucioasa şi Fieni, potrivit PSD Dâmboviţa.

Cel mai mare scor din istoria Municipiului Târgovişte

La Târgovişte, Cristian Stan a fost reales cu peste 65%, potrivit numărătorii paralele a organizaţiei, reprezentând cel mai mare din istorie.

„Este cel mai bun rezultat înregistrat de PSD Târgovişte. Am obţinut peste 65% din voturi pentru primar şi peste 50% pentru Consiliul Local Municipal. Asta înseamnă că vom avea din nou majoritatea în Consiliul Local, vom avea cadrul necesar pentru a continua proiectele pentru Târgovişte. Scorul pe care l-a înregistrat PNL este unul de 16-17%. Este o confirmare a faptului că minciuna, manipularea şi ipocrizia nu pot fi înghiţite de târgovişteni. Le mulţumesc târgoviştenilor. Este o noapte frumoasă pentru PSD. Îl felicit pe Corneliu Ştefan pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Este cel mai tânăr preşedinte de Consiliu Judeţean pe care l-a avut Dâmboviţa. Corneliu Ştefan a avut de dus o luptă cu adversari lipsiţi de scrupule”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul reales, Cristian Stan.

De cealaltă parte, Corneliu Ştefan a luat 50% din voturi.

„Le mulţumesc dâmboviţenilor pentru încrederea acordată. Le mulţumesc şi colegilor mei. Voi fi alături de toţi dâmboviţenii, de toate proiectele pe care le-am propus pentru dezvoltarea judeţului. Am avut cea mai curată campanie electorală. A fost o campanie electorală bazată pe proiecte. Nu am cedat presiunilor. Nu am făcut alianţe obscure. Am făcut alianţă doar cu dâmboviţenii”, a declarat Corneliu Ştefan, preşedintele al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.