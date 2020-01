HBO anunţă continuarea Game of Thrones. Când putem urmări „House of the Dragon“

Acţiunea din ''House of the Dragon'' se desfăşoară cu 300 de ani înainte de evenimentele din saga ''Game of Thrones'', o serie medievală fantastică ce a devenit un fenomen global şi s-a încheiat în luna mai, după difuzarea ultimului episod din cel de-al optulea sezon, potivit theverge.com

HBO a dezvăluit doar că este vorba despre un serial la care se lucrează în prezent şi nu a dat detalii despre casting.

House of the Dragon se bazează pe cartea din 2019 a lui George R.R. Martin, „Foc şi sânge”.

VIDEO: Game Of Thrones Prequel: Teaser Trailer (HBO) | House Of The Dragon / Youtube

În 2019, Game of Thrones s-a terminat cu un sezon final dezamăgitor pentru cei mai mulţi dintre fanii poveştii lui George R. R. Martin. Totuşi, de-a lungul timpului, HBO a dat de înţeles că lucrează la alte seriale din universul GoT. Până acum, a confirmat cel puţin unul, numit House of Dragons.

Deşi data apariţiei, 2022, poate fi un pic dezamăgitoare pentru fanii Game of Thrones, producătorii promit că aşteptarea va merita.

Noul serial HBO va fi un prequel al Game of Thrones, ceea ce înseamnă că acţiunea va fi setată înaintea evenimentelor din serialul cu Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister şi ceilalţi. Totuşi, serialul este şi el bazat pe scrierile lui Geroge R.R. Martin. Este vorba despre cartea acestuia din 2019, numită Fire and Blood.

Un episod pilot al acestei serii, sau primul episod, a fost turnat în Irlanda de Nord, la începutul acestui an. Acţiunea era plasată cu câteva mii de ani înainte de evenimentele din ''Game of Thrones''.

Ultima parte din seria de televiziune ''Game of Thrones'' a câştigat 12 premii Emmy, în septembrie, inclusiv premiul principal pentru cel mai bun serial dramatic.

Episodul pentru prequel a fost unul dintre proiectele asociate ''Game of Thrones'' care au fost dezvoltate la HBO înainte de sfârşitul seriei.