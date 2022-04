Designerul din spatele poveştii de succes „Calapod Private Tailor”: „Oferim o întreagă experienţă”

Brandul pune la dispoziţia clienţilor costume şi ţinute speciale, de la costume de ceremonie la ţinute business, vestimentaţie smart-casual, pantofi custom made, jeans, cămăşi şi accesorii.

Robert creează piesele vestimentare special pentru fiecare client în parte.

„De mic copil am visat cu ochii deschişi la modă. Îmi amintesc cum alţi copii de vârstă mea erau pasionaţi de jocuri şi jucării, iar eu desenam pantofi, haine, mă jucăm cu toate culorile şi îmi imaginăm sacouri şi pantaloni în cele mai diferite croiuri şi nuanţe. Pasiunea mea pentru desen m-a adus chiar la a deveni olimpic la pictură pe segmentul de iconografie, dar şi absolvent de Arhitectură şi Urbanism”, spune Robert.



Povestea Calapod a început în 2017, alături de Christian Radu, cel care a venit cu aportul financiar şi care se ocupă de cifre, comenzi şi planuri de investiţii, şi Maria Iancu, cea care se ocupă de dezvoltarea portofoliului de business, linia de costume pentru femei şi marketing.



Razvan Ciobanu - Calapod Private Tailor. FOTO: Facebook





Razvan Ciobanu - Calapod Private Tailor. FOTO: Facebook

Robert colaborează cu vedete din România, dar şi cu reprezentanţii Casei Regale. Costumele gândite de el se vând cu preţuri începând de la 2.500 lei şi pot ajunge şi la 20.000 lei, în funcţie de ţesătură, fineţea materialului, dar şi de producător. Cea mai scumpă ţinută pe care a făcut-o până acum a fost de 60.000 lei, pentru un avocat de top din România.

Cine este Robert Ciobanu

Robert are 31 de ani şi este născut în Municipiul Moreni, din Dâmboviţa. Este arhitect, dacă luăm în calcul studiile absolvite, şi pictor. Bunicul său a fost primul care i-a apreciat talentul, ba chiar a „prevestit” că va deveni designer, văzând cât de multe îi place să deseneze haine.



„Îmi amintesc ce îi spunea bunicul mereu mamei mele: <<pe ăsta mic să îl faci croitor, pentru că îi place să deseneze haine şi mai e şi talentat!>>. De acolo, drumul m-a purtat greu, dar şi frumos, spre visul meu, şi am ajuns în postura de a avea propria mea casă de modă, << Calapod - Private Tailor>>. Categoric mă văd făcând asta şi la bătrâneţe. Mă simt minunat făcând ceea ce fac şi nu îmi doresc să fac altceva”, spune, fără ocolişuri, designerul.



Cezar Ouatu şi Robert Ciobanu

Cezar Ouatu şi Robert Ciobanu

Tânărul şi-a dezvoltat pasiunea pentru stilul masculin. Mulţi ani a profesat în domeniul croitoriei pe comandă, iar brandul „Calapod” s-a născut natural, fiind văzut ca o afacere dedicată, iniţial, exclusiv bărbăţilor, pe care încearcă să îi înveţe să se încalţe corect, cu pantofi făcuţi pe comandă şi să se simtă în pielea lor într-un costum de calitate.

Povestea de succes a „Calapod”, experienţa made-to-measure

Pe Robert pasiunea l-a purtat spre un job pe care şi-l visa încă de mic. „Colaborând cu diverse branduri am avut ocazia să învăţ foarte multe lucruri. După 4 ani am simţit că este momentul să mă desprind şi să dau voie visului meu să prindă contur, aşa că am creat brandul <<Calapod Private Tailor>>. Asta se întâmpla în anul 2017, iar pasiunea mea a fost completată perfect cu partenerul meu de business care a crezut în mine şi în potenţialul meu, şi a venit cu investiţia. Aşa am reuşit să ducem la rang de artă experienţă made-to-measure”, explică tânărul designer.



Drumul de la comandă până produsul finit

Ţinutele create în casa de modă Calapod se bazează, în mare parte, pe interacţiunea dintre client şi specialiştii – consultanţii de imagine, pentru ca, mai apoi, cei care îmbracă ţinutele Calapod să aibă parte de o experienţă în plus. O întâlnire decurge cât mai natural, ca între doi oameni care încep să se cunoască şi să descopere ce pasiuni, gusturi şi principii au.



„E foarte important să subliniez fapul că noi nu oferim doar haine, ci o întreagă interacţiune cu clientul. Din momentul în care un client a trecut pragul showroom-ului (n.r: din Aviatorilor, Strada Virgil Drăghiceanu Nr.8, Sector 1), şi până iese pe uşă, este o călătorie care surprinde cu plăcere oamenii. E important să ştiu despre clientul meu cum îşi petrece timpul, în ce domeniu activează, ce îi crează confort şi cum putem noi, echipa Calapod Private Tailor, să venim în întâmpinarea lui”, explică dâmboviţeanul.





Pasul următor este alegerea materialelor, lucru deloc de negljat. Specialiştii fac schiţele necesare şi aleg împreună cu clientul ce i s-ar potrivi cel mai bine, atât cu trăsăturile fizice ale acestuia, cât şi cu evenimentul sau scopul costumului.

„Hainele sunt create special pentru fiecare client în parte şi personalizate pe măsură (căptuşeală, iniţiale brodate cu fir de mătase, cusături, şi altele). Următorul pas este să luăm măsurile corecte şi conforme cu gustul clientului, apoi să ne revedem la proba pentru ajustările finale. Este extrem de important pentru noi cum arată clientul în hainele noatre. Această este cartea noastră de vizită”, crede Robert.

Ţinutele sunt create din materiale premium din Italia şi Anglia, obţinute de la producători de top, cu renume mondial, cum ar fi Zegna, Scabal, Holland&Sherry, Vitale Barberis Canonico şi alţii. Producţia hainelor se face în regiunea Toscana, în Italia.

Razvan Ciobanu şi partenereul său Christian radu - Calapod Private Tailor. FOTO: Facebook

Piaţa l-a făcut să diversifice puţin oferta, ajungând chiar la hanorace şi sneakersi eleganţi.

„Acestea le folosim pentru a crea garderobe complete pentru domni şi, mai nou, şi pentru doamne: cămăşi, sacouri, pantaloni, paltoane, pantofi, accesorii. Avem chiar şi o gamă de haine sport, în care am inclus tricouri, hanorace şi sneakersi, păstrând, bineînţeles, eleganţa care ne reprezintă chiar şi în acest context”, mărturiseşte designerul.

Chiar pare greu de crezut pentru un croitor, Robert Ciobanu recunoaşte că cifrele nu l-au pasionat niciodată, atunci când este întrebat despre cifra de afaceri şi despre numărul de angajaţi.

„Ce pot să spun este că lucrez cu nişte oameni minunaţi, iar în nucleul acestei afaceri suntem trei asociaţi: eu, care mă ocup de partea artistică, de design şi de poveştile din spatele campaniilor, Christian Radu, cu care am pornit business-ul şi care se ocupă de cifre, comenzi şi planuri de investiţii, şi Maria Iancu, cea care se ocupă de dezvoltarea portofoliului de business, linia de costume pentru femei şi marketing. Ne completăm foarte armonios şi avem o colaborare extraordinară, nu doar în business, ci şi în prieteniile dezvoltate între noi”, adaugă acesta.

Colaborări cu vedete, inclusiv cu Casă Regală

Casa de modă „Calapod Private Tailor” a reuşit să stabilească multe colaborări fructuoase, de ambele părţi, cu oameni de succes din diverse domenii (politică, avocatură, banking, oameni de afaceri, televiziuni şi vedete), cum ar fi: Aurelian Temişan, Denis Ştefan, Cezar Ouatu, Alexandru Constantin şi mulţi alţii.









„Eu sunt un om foarte serios, corect şi cu o pasiune debordantă pentru ceea ce fac, iar oamenii mă apreciază şi mă respectă pentru asta. Cât despre legătură mea cu Casa Regală a României, pot spune că este una care mă onorează. Mă simt privilegiat să iau parte la evenimentele din incinta Palatului Elisabeta sau din Castelul Peleş. Reţeta succesului pentru mine este pasiune şi multă muncă. Să îţi placă ceea ce faci este o binecuvântare. Ne dezvoltăm continuu, armonios şi organic. Nu suntem adepţii creşterii peste noapte, pentru că de multe ori asta s-a dovedit a fi nesustenabil şi, cum spunem noi în România, poate fi un foc de paie”, spune creatorul vestimentar.

„Calapod Private Tailor” va deschide, în scurt timp, o franciză în Germania, în oraşul Wiesbaden. De asemenea, brandul ar urma să se dezvolte pe plan internaţional, în următorii ani, şi în alte mari oraşe ale lumii.

Pasionat de pictură încă din timpul şcolii (autor al unor expoziţii create doar el, având ca elemente caii şi echitaţia), Robert ne arată că în fiecare colecţie/campanie „Calapod Private Tailor” apare şi calul, care este pentru firma sa un simbol al inspiraţiei, eleganţei şi al sensibilităţii.

În opinia sa, primii trei creatori de modă din lume sunt Tom Ford, Jean Paul Gaultier şi Coco Chanel .

Ambasador al „Muzeului Goleşti”

Evenimentele la care a participat în ultimii ani, dar şi faptul că a devenit o persoană cunoscută în lumea artei şi a modei, Robert Ciobanu a primit titlul de Ambasador al „Muzeului Goleşti”.

„Am primit recent acest titlu şi mă onorează că pot reprezenta şi promova în mediul în care eu activez, această locaţie istorică de o frumuseţe aparte, care îmbină arta cu nişte activităţi de foarte mult bun gust. Rolul meu de ambasador al <<Muzeului Goleşti>> mi se potriveşte minunat. Pot spune că de mulţi ani sunt pasionat de istoria şi valorile familiei Goleşti şi de rolul pe care aceştia l-au avut în societatea românească şi în istoria Ţării Româneşti. Îmi doresc să promovez cu succes povestea locului, nu doar prin instrumente de comunicare online, sau evenimente private la care sunt invitat sau pe care le organizez, ci şi prin unele strategii de promovare”, spune el.

Clienţii pot afla mai multe despre brand pe site-ul www.calapoddesign.ro sau pe reţelele de social media - „Calapod Private Tailor”.