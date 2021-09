Artista care ar da oricând camera de luat vederi pe mărgele şi coliere: „Nu îmi este teamă să folosesc culorile” FOTO

Mărgeleşte, spune ea despre hobby-ul care îi consumă destul de mult timp.

„Construiesc bijuterii. Mă joc cu mărgele de 1,5 mm ca şi cu piesele unui puzzle”, spune Liliana.

Totul a pornit de la o joacă. Împreună cu fata sa, Alexia, făcea brăţări din aţe roşu - alb, pentru colegele ei de şcoală, şi mi-a plăcut această migală constructivă. Am început să caut modele mai complexe şi am dat peste un tutorial despre cum se croşetează un colier cu mărgeluţe. M-am îndrăgostit pe loc. Apoi, în toamna 2015, având mult timp la dispoziţie, am studiat mai mult. Am evoluat, am trecut la un alt nivel, la materie primă de calitate superioară”, adaugă ea.

Ceea ce lucrează este unicat şi serie mică, deoarece crede că noi, oamenii, suntem unici. „Motto-ul meu este Unicat, la fel ca tine. Nu îmi este teamă să folosesc culorile, bijuteriile create de mine sunt vesele şi aduc lumină în suflet. Sunt o persoană veselă şi optimistă şi pun o bucăţică din mine şi în ceea ce lucrez”.



Liliana Iordan, îndrăgostită de propriile creaţii. FOTO: Liliana Iordan

Artista foloseşte mărgelele aduse din Japoneia pentru că sunt mai bune, iar când vien vorba de accesoriile metalice foloseşete argint sau inox. Foloseşte, de asemenea, şi pietre semipretioase, cum ar fi agat, jad, turquoise.

„La unele piese lucrez două sau trei ore, la altele poate dura procesul şi 16 - 20 de ore. Dar, pentru că este un hobby, lucrez şi 4 zile, câteva ore pe zi. Nu ştiu dacă se poate trăi strict din lucrul acesta, eu nu am încercat, încă mai lucrez editor video/cameraman în televiziune. Sincer, îmi doresc să pot trăi din pasiunea asta, dar oamenii nu sunt încă educaţi în partea aceasta. Avem, la târguri, întrebări de genul: Dar de ce la tine costă o brăţară 30 de lei si alături 7 lei, că seamănă? Şi uneori explici motivul, alteori nu”, explică Liliana, care şi-a făcut o tradiţie din a participa la Târgul Meşteşugarilor de la zilele Cetăţii Târgovişte.



„Cu ani în urmă am mai participat la târguri de mărţişor din Bucureşti, dar nu îmi mai permit, taxele sunt prea mari pentru puterea mea de a vinde ceea ce fac. La târguri din ţară nu merg, tot din motive de costuri, pentru că pe lângă taxă se adaugă şi cazarea. Cine mă ajută? Soţul îmi lucrează dispozitive de lucru, cum este războiul de ţesut, sau dispozitivele pentru expus. Are si el elemente lucrate manual din lemn, pirogravate sau rădăcini de pomi, cu forme interesante. Cumva îmi înţelege şi îmi completează pasiunea, ca orice soţ iubitor”, mărturiseşte ea.

Preţurile pornesc de la 15 lei şi ajung la 40 de lei pentru cercei, iar pentru pandantive şi coliere, preţurile pornesc de la 35 de lei şi sar de 100, pentru modelele mai complexe.