Tupeul şefului de la Permise Suceava. Îi trimitea pe cei care reclamau faptele de corupţie din instituţie să se adrese complicilor lui de la DGA - VIDEO

Anchetele DNA care vizează activitatea infracţională a unor angajaţi de la Serviciul de Înmatriculări şi Permise Auto Suceava, acuzaţi că fraudau examenele pentru obţinerea carnetului de şofer pe sume uriaşe de bani, nu îi miră deloc pe suceveni.

Dimpotrivă, oamenii spun pe reţelele de socializare că procurorii s-au mişcat greoi.

De-a lungul timpului, au fost suceveni care au vorbit în mod public despre presupuse acte de corupţie din interiorul Serviciului aflat în subordinea Prefecturii Suceava, dar au fost ignoraţi complet ani la rând.

În anul 2017, un sucevean a povestit presei locale (vezi video din articol), sub protecţia anonimatului, că uşile” instituţiei „se deschideau cu bancnote” ascunse între foile dosarelor de înmatriculare a maşinilor.

Pe atunci Serviciul era condus de comisarul-şef Radu Obreja, despre care procurorii DNA susţin, în prezent, că ar fi fost capul unei reţele specializată în fraudarea examenelor auto contra unor sume cuprinse între 300 şi 6.000 de euro.

Sub protecţia anonimatului, şoferul a povestit de-a fir-a-păr cum a fost ţinut la cozi şi cum i s-a căutat nod în papură pentru că nu ar fi respectat „tradiţia locului”.

Şoferul a spus atunci că nu a reuşit să îşi înmatriculeze maşina până încă nu a apelat la serviciile unui intermediar, care ar fi cumpărat bunăvoinţa angajaţilor de lan ghişee cu bancnote.

„Au trecere acele dosare în care banii sunt puşi sub prima pagină. În caz contrar, dacă a fost răsfoit dosarul şi după primele două pagini nu apare o sumă de bani atunci eşti întrebat ce ai aici? Ai programare? În situaţia mea am aşteptat o lună de zile ca să depun dosarul.

N-am avut un act şi a trebuit să revin. Am revenit a doua zi, după ce am stat o zi întreagă la coadă, am ajuns la ghişeu cu dosarul complet. Am observat o reacţie iritată a personalului de acolo. Imediat după ce au dat prima pagină, au văzut că nu sunt banii şi m-au întrebat ce ai acolo? Nu există aşa ceva, mi-au spus”, a declarat bărbatul sub protecţia anonimatului.

Stând la coadă „la înmatriculări”, suceveanul a văzut cum anumite persoane ajungeau la ghişee cu câte 15 dosare şi blocau întreaga activitate câte o oră şi jumătate, reuşind în final să-şi rezolve toate problemele fără a exista reproşuri din partea angajaţilor.

A înţeles cum funcţiona mecanismul şi a devenit client al intermediarilor pentru că nu mai avea cum să mai aştepte o lună de zile până când îi vedea din nou rândul la ghişeu, ţinând cont că înmatriculările se fac pe bază unei programări pe site-ul Prefecturii Suceava.

Întrebat la vremea respectivă dacă se percep bani de către angajaţii instituţiei ca să îşi îndeplinească atribuţiile din fişa postului, Radu Obreja a spus:

„Nu cred că vreun angajat al instituţiei a pretins, atât pe linie de Permise, cât şi pe linie de Înmatriculări, vreo sumă de bani pentru a soluţiona cererea unui cetăţean. Nu contest faptul că sunt anumite persoane în afara instituţiei care contra unor sume de bani promit că intervin pe lângă angajaţii instituţiei pentru a se rezolva problemele cetăţenilor. Aceste lucruri se întâmple în afara instituţiei”, a declarat Obreja.

Mai mult decât atât Obreja i-a recomandat suceveanului care a devoalat sistemul corupt să depună o plângere la DNA sau DGA.

Trei ani mai târziu, în noiembrie 2020, procurorii DNA au arătat într-un dosar că Obreja ar fi fost capul reţelei care vindea permise şi că el ar fi beneficiat de protecţia unui ofiţer DGA care-l anunţa din timp când era vizat de anchete ale organelor cu atribuţii de control în domeniu. Protecţia nu era gratuită, însă, după cum afirmă procurorii.

În rechizitoriu, oamenii legii arată că ofiţerul DGA Mihail Martin i-ar fi cerut lui Radu Obreja o maşină de teren în schimbul serviciilor de protecţie şi că ar fi şi primit-o.

